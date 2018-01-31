更新版 1-台湾货币市场：短率大致持稳，拆入需求不振月底偏向宽松

* 月底资金需求不振，市况偏向宽松 * 龙头银行年前恐不供应拆款，后市平添变数 * 钱多票少有利票券商分散落点 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北1月31日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，今日是月底，但由于多已避开落点，整体拆入需求不振，市况颇为宽松，利率则稳在既有水准。 不过他们指出，龙头大型银行有可能直到农历春节假期前都无法供应拆款，下周起年关紧缩效应料将逐渐显现，可能对市况造成影响。惟另一家大型银行今日起供应跨年拆款，可望令利率不致明显波动。 〞没什么需求啊，大家都调完了。〞一位大型银行资调人士称。 另一银行资调人士则表示，大家不会把缺口放到最后一天，尤其是票券商早就惯性避开月底的落点，因此今日拆入的需求颇为清淡。 一大型票券商交易员指出，今日是〞零拆款〞，仅以卖票补平缺口；预料提存期底的市况都将相对稳定。 不过另一大型票券商交易员认为，下周逐渐接近农历年关，企业要发放年终奖金、民众也有兑换新钞需求，整体资金状况可能趋紧。 根据央行最新统计，至周二通货发行数已提高至2兆2,045亿台币，银行间从15日起开始向台银兑换新钞以来，通货发行数已累计增加约1,416亿台币。 台湾央行周三傍晚预告，周五(2月2日)将发行的七天期定期存单，利率维持在0.20%原水准。 本地时间17:53 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.150 29.240 台湾加权股价指数<.TWII 11,103.79 11,076.78 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.186% 0.185% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.260% 0.180-0.280% --一周拆款利率区间 0.185-0.390% 0.185-0.400% --两周拆款利率区间 0.300-0.390% 0.270-0.400% **钱多票少** 短票方面，大型票券商交易员表示，虽是月底，但钱多票少，银行买票多能接受跨过农历春节，且因60天期的利率较高，较获得买盘青睐。 他们提到，顺利度过月底后，接下来就要准备应付农历年关，由于大型银行可能不供应拆款，再加上企业发票量料将增加，可能牵动短票利率往区间高位靠拢。 〞我想月初应该就会变紧，要审慎因应。〞一位大型票券商交易员说。 今日农历年前自保短票成交利率主要在0.36-0.37%，成交少；跨农历年短票则主要落在0.40-0.42%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.409%，区间在0.300-0.420%，成交49.29亿台币；前日加权平均利率在0.407%，区间在0.310-0.430%，成交64.01亿台币。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.400%，区间在0.310-0.430%，成交金额72.68亿台币；前日成交加权平均利率在0.416%，区间在0.390-0.430%，成交金额37.45亿台币。 台湾央行周三发行4,361.5亿台币定存单，发行余额减2.5亿台币。周四央行定存单到期金额8,332.3亿、周五为3,233.3亿。 拆款中心资料显示，周三银行超额准备798亿台币，累计超额准备1兆3,679亿台币、加计前期1%的超额准备1兆5,139亿台币。 **月底效应不明显** 债券附买回(RP)市场方面，证券商资调人士表示，今日是月底，但无论投信、银行与寿险的资金都颇为宽松，没有紧俏的感觉。 有证券商交易员称，今日还有外商银行来问有无新资金需求，可以配合调降利率。虽然月底宽松，但对下周农历年前的资金状况仍审慎以对。 〞蛮多寿险、投信来丢钱，月底蛮平顺的。〞一位大型证券商交易员说。 今日有西班牙对外银行发行两档美元债共计1.5亿。本周主要债券交割因子尚有：周四友利银行发行3亿美元债、Aroundtown SA.发行1.5亿美元债、周五加拿大国家银行NA.TO发行1.4亿美元债、星展银行发行2.5亿美元债。（国际板债券交割请参考资金一览表） 今日证券商与金融机构成交债券利率也大致持平上日，公债RP农历年前利率在0.31-0.32%。至于跨农历年成交则靠向0.33%；而公司债RP农历年前利率则在0.41-0.42%，至于跨农历年成交在0.42-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率同样平稳，极短天期利率在0.25-0.26%；公债RP月内利率主要在0.26-0.30%，农历年前0.30%，跨农历年在0.31-0.32%；公司债月内利率主要成交在0.25-0.30%，农历年前0.34%；跨农历年在0.36%。(完) (审校 张喜良)