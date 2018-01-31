更新版 1-台湾经济：去年第四季成长率创近三年最高，复苏动能优于预期

* 2017年第四季成长率3.28%，创11季高位

* 景气复苏动能优于预期

* 分析师认为下半年有升息可能 (新增分析师和官员评论)

路透台北1月31日 - 出口强劲，带动经济景气复苏动能优于预期。台湾去年第四季国内生产总值(GDP)概估为年成长3.28%，不但远优于预期，且创下近三年最高季度增速；2017年全年GDP概估值则为2.84%。分析师预计下半年央行存升息可能。

台湾主计总处专门委员黄伟杰称，去年第四季经济成长高于预期达近一个百分点，主要因出口很强劲，超出原先预估达30亿美元。另第四季的就业情势热络，薪资也稳定成长，加以股市扬升，带动手机及服饰热销，零售和餐饮业额也分别增3.57%及3.71%。

〞台湾的出口占成长比重很大，IMF先前也上修全球贸易量4%上升至4.6%，台湾能够同步受惠，〞他说。

他并称，大部分经济体2017年第三和第四季都优于先前预估，因此IMF上修去年下半年各地的经济成长率之外，也上修了2018年全球经济成长率，景气复苏力道加强。

台湾季度经济成长率前高是2015年首季的3.99%。路透访问分析师原本预估台湾去年第四季成长率只有2.50%。

凯基投顾分析师刘建志认为，第四季经济成长率比预估高很多，但苹果新智慧手机iPhone X近期不断传出出货下修的负面消息，可能对第一季GDP年增率造成负面影响，预估年增率在2.4%。

〞下半年经济增长动能不如上半年，因此央行纵然下半年有机会升息，也顶多升半码到一码，但也有存在不升息的可能。〞他说。

至于资本形成仍偏弱势，黄伟杰则表示，2016年第四季资本设备进口很高，半导体厂商的设备进口率成长率达56%，2017年第四季资本设备进口呈现年衰退。若以金额来看，去年第四季115亿美元，已比第三季101亿美元为佳。

〞大家本来担心会不会是厂商对未来的展望不佳，不过最近有半导体厂的五奈米新厂动土，未来三奈米也会投资台湾，所以应该是基期较高的因素。〞他说。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)