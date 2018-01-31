重温稿-《中国新债预测》国开行5/7年固息增发债预测均值4.91%和5.03%

* 招标品种：国开行5/7年固息增发债 * 招标金额：5年：80亿；7年：50亿 * 招标时间：2月1日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、保险、基金) * 预测区间：4.88%-4.95%；5.00%-5.06% * 预测均值：4.91%；5.03% 路透上海1月31日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发五年、七年固息债。 路透调查显示，流动性宽松势头下，近期一级利率债招标总体向好，料明日两期国开债将低 于二级，中标收益率预测均值分别落在4.91%和5.03%。 上海一银行交易员表示，相对更看好五年期品种，“七年国开已经很久没做过了，五年 毕竟流动性好，今天收益率也下了。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，五年、七年期最 新收益率为5.0186%、5.0820%。二级市场上，五年国开增发标的券170212周三成交在4.96% ，170208成交在5.07%。 中国财政部周三上午招标发行的一和10年期固息国债，中标利率为3.38%和3.85%，均低 于此前3.45%和3.91%的预测均值；两期债对应投标倍数为2.95倍和3.09倍。 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、七、10年固息债，中标收益率为4.1919%、5 .0497%、5.1079%，对应投标倍数2.94倍、3.35倍和5.75倍。 明日国开行招标发行三期债，182天期贴现债为国开行2018年第二期新发贴现债，五、 七年为国开行2017年第12期 、第八期 的增发债，票面利率 为4.44%和4.30%。 具体发行条款如下： 2018年第2期贴现债/2017年12/8期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 182天：100亿；5年：80亿；7年：50亿 期限/计息方式 182天/5/7年固息 招标时间 2月1日14:30-15:30 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 2月5日 起息日 182天：2018/2/5； 5年：2017/11/9；7年：2017/8/21 分销期 2月2日-2月5日 上市日 2月7日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 182天：无；5/7年：0.10% ---------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)