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February 1, 2018 / 3:59 AM / in 2 days

重发-《全球汇市》美联储偏鹰派立场支撑美元，市场等待更多数据的激励

3 分钟阅读

 (重发调整文末表格格式)
    * 美联储略偏鹰派的政策立场支撑美元
    * 市场等待美国数据，美元有可能巩固涨势
    * 主要货币兑日圆需求扶助支撑美元/日圆--交易员

    路透东京2月1日 - 美元兑一篮子货币周四持稳，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED
)暗示对美国的通胀和经济成长抱有信心，强化了对美联储今年还将数次升息的看法。

    交易员目前在等一系列经济数据公布，包括非农就业，以判断数据面能否在使困境中的
美元获得喘息之外，再提供更多支撑。   
    
    美联储周三维持利率不变，但称通胀今年可能将加速上升，支持有关鲍威尔担任美联储
主席期间，借款成本将继续攀升的预期。            

    “美联储的信号略偏鹰派，但美元的反应不大，因这种立场并不是太出人意料，”巴克
莱的资深策略师Shin Kadota说。
    
    “我们看到的美元大量卖盘正开始消退，但美元要进一步反弹，需要有乐观的经济数据
支撑，”Kadota说。
    
    即将公布的美国经济数据包括周四将公布的供应管理协会(ISM)制造业指数，以及周五
将公布的非农就业岗位和平均时薪数据。
    
    美元指数      持稳于89.127，从上周触及的三年低点88.438回升。该指数1月份下跌3
.2% 。
    
    美元兑日圆      微升0.2%至109.36日圆，脱离上周五所及四个月低点108.280。
    
    美元兑日圆1月累计下跌3.1%，受围绕美国贸易保护主义的担忧、以及日本央行准备开
始退出宽松货币政策的猜测等一系列因素拖累。
    
    “美元/日圆仍处于整固阶段，”Saxo Markets驻新加坡的亚太区销售交易主管Tareck 
Horchani表示，并称美元的反弹仍然看起来不温不火。
    
    Horchani称，对加元/日圆          等日圆交叉盘的需求帮助压制日圆并支撑美元。

    他补充说，周三公布的数据显示11月加拿大经济强劲增长，一些交易员试图做多加元兑
日圆。

    “加元需求十分强劲，甚至在期权市场也是如此，”Horchani称。

    加元兑美元        持稳于1.2312加元，周三一度触及四个月高点1.2250加元。

    欧元兑美元      报1.2417美元，从上日高点1.2475美元回落。

    欧元1月份上涨3.5%，一度升至1.25美元上方的三年高点；市场预期欧洲央行今年将开 
始推动货币政策正常化。

    周三公布的数据显示，上个月欧元区基础通胀率上升，强化了上述预期。

    英镑兑美元        涨0.1%至1.4200美元，1月份上涨5%。
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2423  1.2420  +0.02  +3.56  1.1996
    美元/日圆                   109.31  109.17  +0.13  -2.98  112.67
    欧元/日圆                   135.83  135.52  +0.23  +0.48  135.18
    美元/瑞郎                   0.9313  0.9312  +0.01  -4.41  0.9743
    英镑/美元                   1.4197  1.4190  +0.05  +5.07  1.3512
    美元/加元                   1.2307  1.2313  -0.05  -2.15  1.2577
    美元/离岸人民币             6.2950  6.2977  -0.04  -3.34  6.5125
    澳元/美元                   0.8050  0.8054  -0.05  +3.19  0.7801
    新西兰元/美元               0.7369  0.7363  +0.08  +3.99  0.7086
    澳元/日圆                   88.020  87.920  +0.11  +0.15  87.890
    新西兰元/日圆               80.580  80.390  +0.24  +0.93  79.840
    英镑/日圆                   155.23  154.95  +0.18  +2.05  152.11
    澳元/新西兰元               1.0921  1.0936  -0.14  -0.78  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
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