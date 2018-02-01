重发-《全球汇市》美联储偏鹰派立场支撑美元，市场等待更多数据的激励

(重发调整文末表格格式) * 美联储略偏鹰派的政策立场支撑美元 * 市场等待美国数据，美元有可能巩固涨势 * 主要货币兑日圆需求扶助支撑美元/日圆--交易员 路透东京2月1日 - 美元兑一篮子货币周四持稳，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED )暗示对美国的通胀和经济成长抱有信心，强化了对美联储今年还将数次升息的看法。 交易员目前在等一系列经济数据公布，包括非农就业，以判断数据面能否在使困境中的 美元获得喘息之外，再提供更多支撑。 美联储周三维持利率不变，但称通胀今年可能将加速上升，支持有关鲍威尔担任美联储 主席期间，借款成本将继续攀升的预期。 “美联储的信号略偏鹰派，但美元的反应不大，因这种立场并不是太出人意料，”巴克 莱的资深策略师Shin Kadota说。 “我们看到的美元大量卖盘正开始消退，但美元要进一步反弹，需要有乐观的经济数据 支撑，”Kadota说。 即将公布的美国经济数据包括周四将公布的供应管理协会(ISM)制造业指数，以及周五 将公布的非农就业岗位和平均时薪数据。 美元指数 持稳于89.127，从上周触及的三年低点88.438回升。该指数1月份下跌3 .2% 。 美元兑日圆 微升0.2%至109.36日圆，脱离上周五所及四个月低点108.280。 美元兑日圆1月累计下跌3.1%，受围绕美国贸易保护主义的担忧、以及日本央行准备开 始退出宽松货币政策的猜测等一系列因素拖累。 “美元/日圆仍处于整固阶段，”Saxo Markets驻新加坡的亚太区销售交易主管Tareck Horchani表示，并称美元的反弹仍然看起来不温不火。 Horchani称，对加元/日圆 等日圆交叉盘的需求帮助压制日圆并支撑美元。 他补充说，周三公布的数据显示11月加拿大经济强劲增长，一些交易员试图做多加元兑 日圆。 “加元需求十分强劲，甚至在期权市场也是如此，”Horchani称。 加元兑美元 持稳于1.2312加元，周三一度触及四个月高点1.2250加元。 欧元兑美元 报1.2417美元，从上日高点1.2475美元回落。 欧元1月份上涨3.5%，一度升至1.25美元上方的三年高点；市场预期欧洲央行今年将开 始推动货币政策正常化。 周三公布的数据显示，上个月欧元区基础通胀率上升，强化了上述预期。 英镑兑美元 涨0.1%至1.4200美元，1月份上涨5%。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2423 1.2420 +0.02 +3.56 1.1996 美元/日圆 109.31 109.17 +0.13 -2.98 112.67 欧元/日圆 135.83 135.52 +0.23 +0.48 135.18 美元/瑞郎 0.9313 0.9312 +0.01 -4.41 0.9743 英镑/美元 1.4197 1.4190 +0.05 +5.07 1.3512 美元/加元 1.2307 1.2313 -0.05 -2.15 1.2577 美元/离岸人民币 6.2950 6.2977 -0.04 -3.34 6.5125 澳元/美元 0.8050 0.8054 -0.05 +3.19 0.7801 新西兰元/美元 0.7369 0.7363 +0.08 +3.99 0.7086 澳元/日圆 88.020 87.920 +0.11 +0.15 87.890 新西兰元/日圆 80.580 80.390 +0.24 +0.93 79.840 英镑/日圆 155.23 154.95 +0.18 +2.05 152.11 澳元/新西兰元 1.0921 1.0936 -0.14 -0.78 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)