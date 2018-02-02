重温稿-台湾货币市场：短率持稳既有区间，月初资金回流市况更宽裕

* 月初资金回流，市况更趋宽松 * 央行调整存单落点，下周不致偏紧 * RP公司债多能跨年，寿险承作意愿增 记者 董永年 路透台北2月1日 - 台湾银行间短率周四稳在既有区间。资金调度人士表示，月底过后 资金回流，令本已偏松的市况更加宽裕，但需求端相对安静，利率平稳不变。 他们指出，今日央行到期存单高达8,332.3亿台币，市况相当宽松；票券商的缺口也不 大，大型业者几乎都没有拆款。 另因央行把今天发行的28天期存单，改为4、5天期，落点将在下周一、二，因此年关前 的资金料不致偏紧。 台湾央行周四下午公布，今日发行的4天和5天期定存单发行额分别为3,179亿台币及3,1 48亿台币。 〞跨年资金需求一只手可以数得出来，没需求代表连周转金也不缺。〞一位大型银行资 调人士称。 另一大型银行资调人士则表示，月底过后，外商银行恢复资金供应，今天一直打电话问 有没有拆入的需求。 一大型票券商交易员指出，由于先前已经大量承作跨年拆款，导致年内的缺口不够，因 此只能将到期的拆款不续做。 根据央行最新统计，至周三通货发行数已提高至2兆2,214亿台币，银行间从15日起开始 向台银兑换新钞以来，通货发行数已累计增加约1,513亿台币。 本地时间18:01 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.207 29.150 台湾加权股价指数<.TWII 11,160.25 11,103.79 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.187% 0.186% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.260% 0.180-0.260% --一周拆款利率区间 0.186-0.370% 0.185-0.390% --两周拆款利率区间 0.200-0.370% 0.300-0.390% **短票需求不低** 短票方面，大型票券商交易员表示，月初买票需求不低，包括民间客户的资金都偏多， 因此将到期拆款不续做转为发票，利率则持稳不变。 他们指出，周五提存期结束前，市况都会相当宽松。下周进入农历年关前，面对企业发 放年终奖金、民众提领新钞等需求，在央行以稳定为前提的调度下，预料可以顺利度过。 〞下周钱应该也会多，大家可以过好年。〞一位大型票券商交易员说。 今日农历年前自保短票成交利率主要在0.36-0.37%，成交少；跨农历年短票则主要落在 0.40-0.42%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.400%，区间在0.300-0.510% ，成交49.13亿台币；前日加权平均利率在0.409%，区间在0.300-0.420%，成交49.29亿台币 。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.412%，区间在0.310-0.430%，成交金额36 .35亿台币；前日成交加权平均利率在0.400%，区间在0.310-0.430%，成交金额72.68亿台币 。 台湾央行周四发行7,864亿台币定存单，发行余额减468.3亿台币。周五央行定存单到期 金额为3,233.3亿。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备13亿台币，累计超额准备1兆3,733亿台币 、加计前期1%的超额准备1兆5,193亿台币。 **公司债多能跨年** 债券附买回(RP)市场方面，证券商资调人士表示，时序迈入2月，开始为跨农历年资金 调度冲刺，除公债外，多数公司债多已能跨年。 证券商交易员称，除银行外，寿险业也愿意承作跨农历年RP，似乎并不担心年前密集的 国际债交割，但若要跨年，利率会要求多加1个基点。 〞大部分(公司债)都跨了，但有投信坚持落在年前。〞一位大型证券商交易员说。 今日有友利银行发行3亿美元债、Aroundtown SA.发行1.5亿美元债。本周主要债券交割 因子尚有：周五加拿大国家银行NA.TO发行1.4亿美元债、星展银行发行2.5亿美元债。（国 际板债券交割请参考资金一览表） 今日证券商与金融机构成交债券利率也大致持平上日，公债RP农历年前利率在0.31-0.3 2%。至于跨农历年成交则靠向0.33%；而公司债RP农历年前利率则在0.41-0.42%，至于跨农 历年成交在0.42-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率同样平稳，极短天期利率在0.25-0.26%；公债RP 农历年前0.30%，跨农历年在0.31-0.32%；公司债农历年前利率0.34%；跨农历年在0.36%。( 完) (审校 乔艳红/张喜良)