更正-《全球重要经济事件一览表》--2月2日-2月9日

(更正：因译文有误，新西兰央行发布利率和货币政策声明的GMT时间应为“2月7日”，非“2月8日”) (除特别说明外，均为GMT时间)

2月2日(五)

上海--由中国企业家俱乐部主办的“中英商业论坛”在上海举行，英国首相特蕾莎梅与中国企业家俱乐部主席、阿里巴巴集团董事局主席马云将分别演讲及对话。

斯洛文尼亚克拉尼--欧洲央行执委科尔在“深化欧洲经济暨货币联盟”的会议上发表演说，然后参加由卢布尔雅那大学组织的小组讨论(1000)

都柏林--法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛、爱尔兰央行总裁连恩在都柏林发表演说(1400)

德克萨斯州奥斯丁--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在德州一场活动上参加问答环节(1830)。

旧金山--旧金山联储总裁威廉姆斯就经济状况发表讲话(2030)。

2月3日(六)

英国考文垂--瑞典央行副总裁史金斯利参加华威经济峰会(Warwick Economics Summit)(1150)。

2月5日(一)

伦敦--瑞典央行副总裁、世界经济论坛工作组联席组长史金斯利参加国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)午餐讨论会，研究央行发行数字货币的前景(1200)。

新加坡--东南亚国家联盟(ASEAN)财经工作组会议(至2月9日)。

2月6日(二)

悉尼--澳洲央行召开利率会议(0330)。

巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至2月7日)。

法兰克福--欧洲央行就改进支付体系召开会议。

法兰克福--国际清算银行(BIS)总经理Agustin Carstens和德国央行总裁魏德曼在法兰克福发表演说(0900)。

法兰克福--金融研究中心和德国央行会议，会议主题为“数字时代的货币：央行扮演什么角色？”(0900)

肯塔基州列克星敦--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在第29届肯塔基大学年度商业与经济展望会议上就美国经济和货币政策发表讲话(1350)。

2月7日(三)

新德里--印度央行召开货币政策委员会会议。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无利率决定。

斯德哥尔摩--瑞典央行常务理事会会议(0800)。

法兰克福--欧洲央行银行监管委员会主席努伊和欧洲央行执委劳滕施莱格举行新闻发布会(0900)。

法兰克福--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在法兰克福的一个商业论坛发表演说(1100)。

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利参加一项活动的小组讨论，活动由欧美商会和汤森路透组织，主题为“银行业文化：仍有改善空间吗？”(1330)

爱荷华州得梅因--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表演说(1615)。

夏威夷火奴鲁鲁--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在一个商界领袖午餐会上就经济发表演说(2220)。

惠灵顿--新西兰央行发布利率和货币政策声明。

2月8日(四)

斯德哥尔摩--瑞典金融监管局(FSA)局长Erik Thedeen在斯德哥尔摩的一个会议讲话(0830)。

东京--日本央行审议委员铃木人司在和歌山县发表演说(0130)。

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。

悉尼--澳洲央行总裁洛威参加在悉尼的A50澳洲经济论坛晚宴。

堪萨斯州威奇托--堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在威奇托独立商业协会就经济前景发表演说(0200)。

雅典--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西访问雅典，与希腊总理齐普拉斯和财长察卡洛托斯召开会议，商讨希腊救助项目的最新进展和接下来的举措(至2月9日)。

伦敦--欧洲央行执委莫尔许在伦敦发表演说，演说聚焦于央行、数字货币、民间加密货币的发展、以及分布式账本技术的潜在应用(1000)。

纽约--费城联邦储备银行总裁哈克在全美高校经营管理者协会(NACUBO) 2018年捐赠和债务管理论坛发表演说(1300)。

南达科他州皮尔--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加一个市政厅会议，讨论货币政策、银行监管及其它问题(1400)。

法兰克福--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗就“欧洲背景下的货币政策问题”发表讲话(0950)。

加拿大魁北克省蒙特贝洛--加拿大央行高级副总裁威尔金斯在魁北克省蒙特贝洛发表演说(1800)。

伦敦--英国央行发布通胀报告。

伦敦--英国央行宣布利率决定，发布会议记录(1200)。

2月9日(五)

悉尼--澳洲央行发布货币政策声明(0030)。

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1030)。

斯德哥尔摩--瑞典央行管理委员会会议(1200)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 侯雪苹；审校 李爽)