重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(1月29日-2月2日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国政治：第十三届全国人大第一次会议将于3月5日在北京召开

中国人大网刊登新闻稿称，第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议决定，第十三届全国人民代表大会第一次会议于2018年3月5日在北京召开。

--中英关系：扩大双向开放和投资，适时审视启动沪伦通准备工作--李克强

中国国务院总理李克强周三同来访的英国首相特雷莎·梅举行中英总理年度会晤。李克强表示，中英将加强发展战略对接，扩大双向开放和双向投资，提升高技术产品在双边贸易中的比重，中方愿适时审视启动“沪伦通”准备工作。

商务部新闻发言人高峰透露，此次英国首相访华预计签署总额90亿英镑的商业协议，涉及一带一路等领域；双方并同意共同建设雄安金融科技城和青岛中英创新产业园。

--《综述》中国制造业扩张步伐年初放缓，出口回落及信贷收紧或拖累经济

中国制造业在2018年开年放缓扩张步伐，1月官方制造业PMI降至51.3的八个月低点。受工人节前返乡、严冬恶劣气候影响，部分行业进入生产淡季，年初PMI通常环比会有回落；但另一方面，分析人士也指出，新出口订单逾一年来首次跌破荣枯线，一定程度反映出人民币升值对出口的不利影响，前景需进一步观察。

中国月度制造业PMI和工业增速图表 tmsnrt.rs/2EuFHVk

--中国数据：财新1月制造业PMI持平于上月的51.5，制造业运行持续改善

财新中国1月制造业PMI指数持平于上月，连续八个月扩张。新业务总量与新出口订单虽有所回落，但仍保持50之上，为产出指数升至13个月最高提供动力，也带动了信心指数升至四个月最高，显示中国制造业整体运行持续改善。

--中国经济：2017年审批核准固定资产投资项目181个，总投资9,914亿元--发改委

中国国家发展和改革委员会在对路透的函件回复中表示，2017年全年发改委共审批核准固定资产投资项目184个，总投资9,914亿元人民币，其中审批122个，核准62个；单独去年12月，审批核准项目17个，总投资1,279亿元，其中审批12个，核准项目五个。

--中国经济：天津河北等13省市下调今年GDP增长目标，京沪未变仅有山西上调

随着省级地方“两会”的召开，中国31个省区市的2018年经济增长目标纷纷出炉。路透统计后发现，和去年相比，只有山西上调了2018年经济增长目标，京沪等九省市制定的2018年目标和2017年目标保持一致，但天津、重庆、山东、河北等13个省市均下调了增长目标。这表明在“高质量发展”的关键词下，地方对GDP增速的淡化，将更注重提质增效。

--中国能源：预计今年全社会用电量同比增约5.5%,电力供需总体宽松--中电联

中电联日前发布2017-2018年度全国电力供需形势分析预测报告显示，2017年中国全社会用电量6.3万亿千瓦时，同比增长6.6%，增速同比提高1.6个百分点。受2017年高基数等因素影响，预计2018年全社会用电量增长约5.5%左右，全国电力供需总体宽松。

--中国黄金：去年消费量同比增逾9%，产量降6%为2000年来首次大幅下滑--协会

中国黄金协会数据显示，2017年中国国内累计生产黄金426.142吨，同比减少27.344吨或6.03%，为自2000年以来首次出现大幅下滑；全年黄金实际消费量1,089.07吨，同比增长9.41%。

【金融】

--中国金融：债务和杠杆水平仍在高位，探索将影子银行等纳入MPA--央行副行长

中国央行副行长易纲称，预计2018年中国经济仍有望保持平稳增长，但也要看到中国经济中仍存在一些问题和隐患，债务和杠杆水平还处在高位，资产泡沫“堰塞湖”的警报尚不能完全解除，金融乱象仍然存在；2018年央行将进一步完善宏观审慎政策框架，探索将影子银行、房地产金融、互联网金融等纳入宏观审慎政策框架。

--《市场热谈》银行对非银隔夜出资临时受限，宽资金下中国严防加杠杆

尽管临近元月末及春节假期，中国债市资金面却极为宽松，这主要是上周开始实施的定向降准，叠加临时准备金动用安排(CRA)等导致。在此背景下，有市场人士透露，以部分大中型银行为主的存款类机构接到指导，月内不要对非银机构融出隔夜资金，而转为更长期限。

业内人士认为，与中规中矩的存款类机构相比，非银机构更偏爱加杠杆。此时出台该举措，显示监管层无时无刻不在紧盯市场，控杠杆力度持续未减。

--中国金融：上海银监局严控土地项目公司并购等并购贷款投向--消息

两位消息人士透露，上海银监局近日发文要求严格控制并购贷款投向，投向房地产开发土地并购或房地产开发土地项目公司股权并购的，应按照穿透原则管理，拟并购土地项目应当完成在建工程开发投资总额的25%以上。

--《分析》中国银行业不良资产加速曝露，债转股有望大显身手

银行业大量借新还旧或不良债权的花式腾挪，掩盖了金融机构真实的风险和亏损，也导致僵尸企业遍地横行。在控制宏观杠杆率的政策导向和银监会“抓大案要案”的严监管思路下，银行体系不良资产料将加速暴露，僵尸企业的出清步伐也会加快。而在种种利好下，前期面临“落地难”的债转股有望大显身手。

--《焦点》红杉资本计划成立80亿美元全球基金，瞄准中国投资人--消息

熟知计划内容的消息人士向路透表示，红杉资本(Sequoia Capital)打算在其史上最大规模的筹资行动中筹措多达80亿美元，并将目光瞄准中国投资人；红杉资本是谷歌及苹果等科技业巨擘的初期投资者。

--中国基金：天弘基金余额宝设定单日申购总额，防止规模增长过快

继设定单个投资者单日申购和持有总量上限后，中国最大货币基金--天弘余额宝货币市场基金自周四起开始设定单日申购总额，以防止其规模过快增长。

【固定收益】

--《分析》中国央行单周净回笼创近两年新高，资金宽松超预期严控加杠杆

普惠金融定向降准、临时准备金动用安排(CRA)及月末财政支出等多因素叠加，导致1月末前后中国银行间资金宽松程度超过预期；央行公开市场则顺势连续七日暂停操作，本周净回笼规模7,600亿元人民币创下近两年来新高。

在加大净回笼力度不让流动性过于泛滥的同时，日前存款类机构对非银机构融出隔夜资金亦受限。尽管监管层这次窗口指导持续时间不长，但时刻严控高杠杆偏好者因资金宽松而加杠杆的态度彰显。业内人士并认为，目前来看央行维持流动性紧平衡的大方向未见改变。春节后财政支出等支撑因素不再，CRA释放出的资金亦将逐步归还，对届时资金面需保持一定谨慎。

--中国央行：1月开展MLF操作共3,980亿元人民币,SLF操作共254.5亿元

中国央行公布，1月开展MLF操作共3,980亿元人民币,SLF操作共254.5亿元。

--中国信用债：16丹港01付息违约，丹东港两期交易所公司债将启动加速清偿

中国丹东港集团有限公司公告称，由于公司资金紧张，周一(29日)未能按期支付2016年第一期公司债券“16丹港01”利息1.1亿元，构成违约；丹东港集团发行的两期公司债16丹港01和16丹港02因此将启动加速清偿。

--中国信用债：15森工集MTN001发行人不行使赎回权，为首只利率跳跃永续债

中国吉林森林工业集团有限责任公司日前公告称，计划在2月4日（发行人赎回选择权行权日）不行使永续债15森工集MTN001的赎回权，债券票面利率在第4-6个计息年度按相关规则重置。机构研究报告称，其成为市场上首只利率跳跃的永续债，新的计息周期票面利率将逾10%。

--中国信用债：1月共有59只信用债取消发行，规模509亿元连续两月下降

据路透不完全统计，2018年1月中国债市共有59只短融、超短融、中期票据、企业债等取消或推迟发行，总规模509.4亿元人民币，较上月稍减，为连续第二个月下降。

【外汇】

--中国央行：人民币跨境融资逆周期调节可对冲跨境资本流动顺周期波动

针对此前对商业银行人民币跨境账户融资业务进行逆周期调节一事，中国央行在回复路透的邮件中称，其主要目的是在市场情绪出现大幅波动并引发大规模“羊群效应”时，适度对冲由此造成的跨境资本流动显著的顺周期波动。

--中国数据：去年服务贸易逆差扩大4%，预计今年逆差规模仍会续扩

中国国家外管局公布，2017年货物贸易顺差规模为4,771亿美元，同比降低3.4%；全年服务贸易逆差规模为2,554亿美元，同比扩大4%。分析师预计，服务贸易逆差2018年料维持继续扩大的势头。

--中国外汇：央行去年12月末外汇远期空头头寸连续四个月为零

中国央行最新公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至去年12月末央行的外币对本币远期合约和期货合约空头头寸连续四个月为零，当月仍无多头头寸。

--离岸人民币：去年12月人民币在国际支付中占比1.61%，上月为1.75%--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)发布报告称，尽管中国在全球经济中的重要性日益上升，以及为支持人民币而采取的各种战略措施，但SWIFT的报告显示，2017年12月人民币国际支付中所占比重为1.61%，低于11月的1.75%，亦不及2016年12月的1.68%。

【证券/行业】

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比升至76.9%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比回升至76.9%。年初资金面趋于宽松，金融地产等低估值蓝筹股走势坚挺，基金经理在上月建议减仓避险后，本月开始回补股票仓位。

--中国证券：要打好防范资本市场重大风险攻坚战，改革发行制度--证监会

中国证监会2018年工作会议指出，今年切实抓好服务实体经济、防范风险和深化改革三大任务，要坚决打好防范化解资本市场重大风险攻坚战，加强股市、债市、期货市场风险监测和应对能力建设，坚决守住不发生系统性风险的底线。

--《财经洞察》中国万达商业引战投解资金困局，腾讯等科技巨头画土分疆

继去年以638亿元人民币价出售文旅和酒店资产后，中国大型地产公司万达集团为旗下万达商业地产引入腾讯、京东等四家战略投资者，涉资约340亿元，解决了万达集团短期资金困局的同时，亦扫除了万达商业未来上市的潜在不利因素。

此次并购，意味着国内科技巨头在实体商业又一次划分疆土。面对阿里巴巴咄咄逼人的攻势，“BATJ”中的另两大巨头--腾讯和京东再次联手，进驻万达商业这个全球最大商业地产的制高点。虽然万达强调自己不会选边站队并会拥有发展主导权，但接受注资后的万达商业或多或少总会有股东方的印记存在。

--《焦点》MSCI风口将近中国A股市场抢跑，海内外资本跃跃欲试热情不减

A股今年6月正式纳入MSCI指数，将是中国资本市场一桩具里程碑意义的大事件。在这历史性时刻来临之前，海内外资本已开始未雨绸缪，A股市场亦出现“抢跑”现象。

--中国证券：中小板和创业板有六成公司预增，逾九成公司盈利--深交所

中国深圳证券交易所发布统计数据，截止周三业绩预告截止日，中小板和创业板各有逾六成的上市公司预增，超过九成的公司去年实现盈利。

--中国企业：海航Swissport获得3.25亿欧元融资承诺，用于收购Aerocare

中国海航集团的子公司、地面服务及货物处理公司Swissport称，已经从巴克莱获得3.25亿欧元(4.03亿美元)的融资承诺，用于支持其收购澳洲的机场地面服务提供商Aerocare。目前这宗收购交易定于3月7日完成。

--中港个股：万科大股东宝能集团回应称已签相关资管计划延期补充协议

在中国最大房企之一的万科独立董事刘姝威要求大股东之一的深圳钜盛华将到期资产管理计划清盘后，该公司A股周二大幅下挫。不过万科盘后刊登宝能集团的澄清公告称，已就资管计划延期事项签署补充协议。

--香港个股：山水水泥要求济南市政府协助解决山东山水困局，避免遭退市

面临退市危机的中国山水水泥表示，近期已向山东省政府相关部门发信，要求对方协助解决旗下山东山水长期被前高管非法占领的情况；公司并愿意在山东山水不破产、不退市，各股东大和解、规范化的大原则下，全力积极配合济南市政府提议的各项安排，以期及早达成总体和解方案，并依法促成宓敬田等人从速离开山东山水办公楼。

--中国个股：乐视网2017年预亏116亿，计提坏账及减值准备约79亿

深陷困境的中国乐视网信息技术（北京）股份有限公司发布业绩预告称，2017年度净亏损约为116亿元人民币，因收入减少成本增加导致经营性亏损，以及计提了总额约79亿元的坏账和资产减值准备。

--中国个股：贵州茅台预计去年净利同比增58%，因产品销量上升

全球市值最大的烈酒公司--贵州茅台刊登业绩预增公告，经财务部门初步测算，预计2017年公司净利润将较上年增加97亿元人民币，同比增长58%左右。

--美国个股：阿里巴巴透过中国子公司以知识产权入股蚂蚁金服33%股权

中国最大电商企业阿里巴巴集团宣布，透过一间中国子公司，以知识产权入股蚂蚁金服，获得后者新发行的股份，占后者扩大后股本的33%。（完） (整理 乔艳红; 审校 张喜良)