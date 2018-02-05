重温稿-《台湾新债预测》10年债107/2期公债得标利率料在1.02-1.05%

* 标售标的：10年公债107/2期 * 标售时间：下周一(5日) * 标售金额：估250亿台币 * 预测中值：1.02-1.05% * 受访机构：17家 路透台北2月2日 - 台湾央行下周一将代财政部标售10年期公债107/2 期。路透调查结果显示，此次得标利率料在1.02-1.05%。 路透今日采访17家金融机构，包括九家银行、五家证券、二家票券及 一家寿险，大区间落在1.00-1.07%。 107/2期公债发行金额预定250亿台币，2月5日(下周一)标售，将于8 日(下周四)发行。该券发行前交易区间落在1.0106-1.1265%。 以下为交易员观点整理： --大型银行交易员认为，由于该券在农历年前标售，将影响交易盘标 售意愿，预期本次标售将以投资盘为主，而考量美债利空冲击尚未止歇及 寿险抛券已吸纳部分投资盘买需，推估投资盘不致于追低抢标，此次得标 利率将在1.05%上下2个基点。 --民营银行交易员指出，该券空单量至上日多达89亿台币，已超过25 0亿台币标售金额的三分之一，预期大部分空单都将竞标回补，将压抑该 券标高的可能性，得标利率落在1.02-1.05%的可能性较高，若标低虽是短 多，但对中长线来看也不是好事，毕竟国际债市明显偏空。 --证券交易员表示，由于第一季公债到期量多却供给偏少，银行间资 金去化压力大，加以本期发行金额仅250亿台币，此皆缓和美债利空影响 ，预估此次得标利率落在1.03%附近。 以下为各金融机构的预期区间： 金融机构 区间低位(%) 区间高位(%) 银行一 1.05% 1.06% 银行二 1.03% 1.07% 银行三 1.04% 1.06% 银行四 1.01% 1.05% 银行五 1.02% 1.05% 银行六 1.02% 1.05% 银行七 1.03% 1.05% 银行八 1.00% 1.06% 银行九 1.02% 1.04% 证券一 1.04% 1.06% 证券二 1.03% 1.06% 证券三 1.03% 1.04% 证券四 1.02% 1.04% 证券五 1.02% 1.05% 票券一 1.02% 1.05% 票券一 1.04% 1.05% 寿险一 1.02% 1.05% 中值 1.02% 1.05% (完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)