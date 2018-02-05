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February 5, 2018 / 12:00 AM / in 2 days

重温稿-《台湾新债预测》10年债107/2期公债得标利率料在1.02-1.05%

2 分钟阅读

    * 标售标的：10年公债107/2期
    * 标售时间：下周一(5日)
    * 标售金额：估250亿台币
    * 预测中值：1.02-1.05%
    * 受访机构：17家

    路透台北2月2日 - 台湾央行下周一将代财政部标售10年期公债107/2
期。路透调查结果显示，此次得标利率料在1.02-1.05%。
    
    路透今日采访17家金融机构，包括九家银行、五家证券、二家票券及
一家寿险，大区间落在1.00-1.07%。
    
    107/2期公债发行金额预定250亿台币，2月5日(下周一)标售，将于8
日(下周四)发行。该券发行前交易区间落在1.0106-1.1265%。
        
    以下为交易员观点整理：
    --大型银行交易员认为，由于该券在农历年前标售，将影响交易盘标
售意愿，预期本次标售将以投资盘为主，而考量美债利空冲击尚未止歇及
寿险抛券已吸纳部分投资盘买需，推估投资盘不致于追低抢标，此次得标
利率将在1.05%上下2个基点。
    --民营银行交易员指出，该券空单量至上日多达89亿台币，已超过25
0亿台币标售金额的三分之一，预期大部分空单都将竞标回补，将压抑该
券标高的可能性，得标利率落在1.02-1.05%的可能性较高，若标低虽是短
多，但对中长线来看也不是好事，毕竟国际债市明显偏空。
    --证券交易员表示，由于第一季公债到期量多却供给偏少，银行间资
金去化压力大，加以本期发行金额仅250亿台币，此皆缓和美债利空影响
，预估此次得标利率落在1.03%附近。
   
    以下为各金融机构的预期区间：
     金融机构         区间低位(%)    区间高位(%)
      银行一            1.05%           1.06%
      银行二            1.03%           1.07%
      银行三            1.04%           1.06%
      银行四            1.01%           1.05%
      银行五            1.02%           1.05%
      银行六            1.02%           1.05%
      银行七            1.03%           1.05%
      银行八            1.00%           1.06%
      银行九            1.02%           1.04%
      证券一            1.04%           1.06%
      证券二            1.03%           1.06%
      证券三            1.03%           1.04%
      证券四            1.02%           1.04%
      证券五            1.02%           1.05%
      票券一            1.02%           1.05%
      票券一            1.04%           1.05%
      寿险一            1.02%           1.05%
       中值             1.02%           1.05%
 (完) 

 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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