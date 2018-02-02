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February 2, 2018 / 9:16 AM / in a day

更新版 1-中国汇市：人民币收升162点至两年半新高，贸易商止损结汇增多推动

2 分钟阅读

    * 人民币放量收升162点至两年半新高
    * 中间价创2015年8月11日汇改来新高
    * 今日中间价未见明显过滤，监管层仍容忍升值
    * 贸易商止损的结汇盘增多
    * 短期料延续易升难贬走势

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海/北京2月2日 - 人民币兑美元即期周五放量收升162点至2015年8月10日以来新高，盘中一度升破6.27元关口，中间价亦刷新2015年8月11日汇改来高点。交易员指出，今日中间价未有明显过滤迹象，估计监管层仍将容忍人民币被动升值，短期料维持易升难贬走势。
    
    他们并称，人民币还是跟着美元指数走，市场参与热情上升，流动性转好，尤其是贸易商止损的结汇明显增多，推动汇价上行；市场仍在押注欧洲央行货币政策正常化，如果稍晚美国非农就业数据低于预期，可能会加剧欧元上行，人民币也可能继续走强。

    “短期看没结汇的企业还是挺多的，破了6.3之后，客户（结汇）止损蛮多的，...不过短期内美指在88有一定支撑，”一中资行交易员称。
        
    路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.03%至96.28，继续靠近2016年6月6日的96.43阶段高点。
      
    全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周五整理跌幅，周线恐收低，因投资者把关注焦点放在了欧元区经济恢复力道上。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：        
 在岸市场人民币兑美元          今日           上日           升贬
   即期成交价格               6.2798          6.296         0.26%
         中间价               6.2885         6.3045         0.25%
   成交额                  147.84亿美元   109.85亿美元         
       日内波动幅度(pips)      194         日低6.2875     日高6.2681
         今年以来升贬幅度                                      3.70%
   2005年汇改以来升贬幅度                                     31.80%
    一年期美元/人民币掉期          1119                             
                                                          
                                                               
 离岸人民币市场                今日           上日                  
         CNH即期              6.292          6.2895                 
  一年期NDF                   6.4155         6.4099                 
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.2746元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8494元、5.716元和8.9403元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 张喜良)
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