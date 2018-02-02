更新版 1-中国汇市：人民币收升162点至两年半新高，贸易商止损结汇增多推动

* 人民币放量收升162点至两年半新高 * 中间价创2015年8月11日汇改来新高 * 今日中间价未见明显过滤，监管层仍容忍升值 * 贸易商止损的结汇盘增多 * 短期料延续易升难贬走势 (新增收盘报价和评论) 路透上海/北京2月2日 - 人民币兑美元即期周五放量收升162点至2015年8月10日以来新高，盘中一度升破6.27元关口，中间价亦刷新2015年8月11日汇改来高点。交易员指出，今日中间价未有明显过滤迹象，估计监管层仍将容忍人民币被动升值，短期料维持易升难贬走势。 他们并称，人民币还是跟着美元指数走，市场参与热情上升，流动性转好，尤其是贸易商止损的结汇明显增多，推动汇价上行；市场仍在押注欧洲央行货币政策正常化，如果稍晚美国非农就业数据低于预期，可能会加剧欧元上行，人民币也可能继续走强。 “短期看没结汇的企业还是挺多的，破了6.3之后，客户（结汇）止损蛮多的，...不过短期内美指在88有一定支撑，”一中资行交易员称。 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.03%至96.28，继续靠近2016年6月6日的96.43阶段高点。 全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周五整理跌幅，周线恐收低，因投资者把关注焦点放在了欧元区经济恢复力道上。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2798 6.296 0.26% 中间价 6.2885 6.3045 0.25% 成交额 147.84亿美元 109.85亿美元 日内波动幅度(pips) 194 日低6.2875 日高6.2681 今年以来升贬幅度 3.70% 2005年汇改以来升贬幅度 31.80% 一年期美元/人民币掉期 1119 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.292 6.2895 一年期NDF 6.4155 6.4099 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.2746元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8494元、5.716元和8.9403元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 张喜良)