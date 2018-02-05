重温稿-台湾货币市场：短率大致持平，提存期底市况平稳

* 提存期底市况平稳，短率维持不变 * 下周年关前料保守，但利率不致波动 * 短票与RP利率稳在既有水准不变 记者 董永年 路透台北2月2日 - 台湾银行间短率周五大致平稳。资金调度人士表示，今日是提存期 底，银行普遍已将积数调整妥当，市况相对淡静，拆款利率则稳在既有水准。 对于下周，他们指出，虽然有年关前企业发放年终奖金、民众兑换新钞等需求，但因农 历春节尚未接近月底，银行有充分时间可以调整积数，纵然心态会偏向保守，预料市况不会 紧俏。 〞就钱多啊，期底大家都调好了。〞一位大型银行资调人士称。 另一位大型银行资调人士也表示，今日拆款市场很安静，顶多到了下午有些积数尚未调 整好的金融机构会有调度需求，除此之外，不会有新的需求出现。 一位大型票券商交易员指出，最近几天都出现多钱的状况，不但没有拆入，反而有拆出 隔夜资金。下周进入新提存期，银行因应年关前的资金需求会偏向保守，但除非分布不均情 形明显，否则短率不会有跳动的机会。 根据央行最新统计，至周四通货发行数已提高至2兆2,378亿台币，银行间从15日起开始 向台银兑换新钞以来，通货发行数已累计增加约1,749亿台币。 本地时间17:28 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.235 29.207 台湾加权股价指数<.TWII 11,126.23 11,160.25 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.182% 0.187% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.260% 0.180-0.260% --一周拆款利率区间 0.181-0.360% 0.186-0.370% --两周拆款利率区间 0.300-0.370% 0.200-0.370% **发票量增加** 短票方面，大型票券商交易员表示，今日发票量例行性增加，但市场资金宽裕无碍调度 。为了引导客户将落点跨到3月，有的票券商将月内短票利率略为调降。 对于下周，他们指出，由于企业将大量发放奖金，民间法人的资金移动可能会让银行偏 向保守，若是供需之间出现变化导致分布不均，短票利率或许有走高机会。 〞今天票量大，但资金稳稳的。〞一位大型票券商交易员说。 今日农历年前自保短票成交利率主要在0.36%，成交少；跨农历年短票则主要落在0.40- 0.42%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.408%，区间在0.380-0.420% ，成交66.0亿台币；前日加权平均利率在0.400%，区间在0.300-0.510%，成交49.13亿台币 。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.407%，区间在0.380-0.420%，成交金额43 .31亿台币；前日成交加权平均利率在0.412%，区间在0.310-0.430%，成交金额36.35亿台币 。 台湾央行周五发行3,026.1亿台币定存单，发行余额减207.2亿台币。 下周到期央行定存单金额共1兆6,921.8亿台币，分别为：周一4,082亿、周二4,034亿、 周三3,553亿、周四2,867亿及周五2,385.8亿。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备579亿台币，累计至周日超额准备达1兆4, 892亿台币、加计前期1%的超额准备1兆6,352亿台币。 **RP利率稳定** 债券附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，月初资金宽松，投信、银行与寿险业普 遍多钱，找券需求增加。 下周时序接近年关，证券商交易员称，由于央行将维持市况稳定，在银行端资金宽裕下 ，RP利率将不致走升，预料仍将持稳在既有区间。 〞钱很多，但有年关因素，短率也下不去。〞一位大型证券商交易员说。 今日有加拿大国家银行发行1.4亿美元债、星展银行发行2.5亿美元债。 下周主要债券交割因子有：周一摩根士丹利发行1亿美元债，周二杜拜国民银行< ENBD.DU>发行2.85亿美元债、摩根大通发行3.9亿美元债，周三加拿大皇家银行(伦 敦)发行两档共计3亿美元债、法国东方汇理银行发行2.55亿美元债，周四财政部发行107/2 期公债，金额暂订250亿台币、周五三井住友银行发行2.65亿美元债、花旗集团发行4. 45亿美元债。（国际板债券交割请参考资金一览表） 今日证券商与金融机构成交债券利率也大致持平上日，公债RP农历年前利率在0.31-0.3 2%。至于跨农历年成交则靠向0.33%；而公司债RP农历年前利率则在0.41-0.42%，至于跨农 历年成交在0.42-0.43%。 今日有大型票券商将与金融机构承作的跨年RP利率下调，极短天期利率在0.25-0.26%； 公债RP农历年前0.30%，跨农历年在0.31-0.32%；公司债农历年前利率0.31%；跨农历年在0. 33%。(完) (审校 乔艳红/张喜良)