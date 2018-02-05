重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的1月29日-2月2日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周续升0.7%，并为连续第八周升值，本周最高升破6.27关口，贸易商止损结汇增加推动人民币继续走升，而监管层似乎将容忍人民币被动升值，短期料维持易升难贬走势；市场仍在押注欧洲央行货币政策正常化，如果稍晚美国非农就业数据低于预期，可能会加剧欧元上行，人民币也可能继续走强。

公开市场操作:

--普惠金融定向降准、临时准备金动用安排(CRA)及月末财政支出等多因素叠加，导致1月末前后中国银行间资金宽松程度超过预期；央行公开市场则顺势连续七日暂停操作，本周净回笼规模7,600亿元人民币创下近两年来新高。

在加大净回笼力度不让流动性过于泛滥的同时，日前存款类机构对非银机构融出隔夜资金亦受限。尽管监管层这次窗口指导持续时间不长，但时刻严控高杠杆偏好者因资金宽松而加杠杆的态度彰显。

业内人士并认为，目前来看央行维持流动性紧平衡的大方向未见改变。春节后财政支出等支撑因素不再，CRA释放出的资金亦将逐步归还，对届时资金面需保持一定谨慎。

债市:

--中国债市当周现货整体呈区间震荡格局，期货则总体上小幅上行。本周受银监会流动性充裕的提振，市场情绪略有转暖，期货大部分时间表现强于现货；而在资管新规等监管政策预期不明朗的情况下，现券维持窄幅波动。而本周五受隔夜美债收益率大涨影响，现券收益率早盘一度上行，国债期货亦低开；不过在流动性充沛的局面下，收益率自日内高点回落，当天来看现券表现强于期货。

除外盘因素外，市场对周末政策的担忧亦有反应，且资管新规出台时间未知，央行持续回笼资金背景下，后期流动性势必会有所收敛，均致使机构谨慎心态仍在。

票据:

--中国票据市场转贴利率先跌后稳，足月国有和股份制银行签发的电子票据价格较上周跌逾10个基点(bp)，因月末部分银行出现信贷规模未占满，用票据填补增加买需。进入2月后票据需求转淡转贴价格止跌，从以往经验看，春节前成交会渐少，若资金面不生大变，票据价格料难有太大波动。

股市:

--中国股市沪综指当周大幅调整，该指数本周累计下跌2.7%。元旦后市场上涨过快，累积获利盘丰厚，近日年报业绩不佳公司集中披露施压市场，加之春节长假临近，导致落袋为安心态加重，资金出逃意愿明显个股出现普跌。料短期大盘连跌后跌势将趋缓。 (整理 李宏薇/张晓翀/李文科/侯向明; 审校 杨淑祯)