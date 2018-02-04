重温稿-中国债市：1月中债登托管量减1,638亿元，因年初利率债发行规模有限

路透上海2月3日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，按债券统计口径计算，1 月末债券托管余额为507,944亿元人民币，当月减少1,638亿元，主因年初利率债发行规模有 限；而开年首月境外机构继续加大增持力度，月末中债登口径的债券托管量首次突破万亿元 。 数据显示，1月没有地方政府债发行，而记账式国债托管增量甚微，仅为5亿元。政策性 银行债托管量1月减少796亿元，其中国开债大减684亿元。 从往年经验看，年初通常为利率债托管量低增时期，但今年首月国债增量明显逊于去年 同期的790亿元；政金债托管量下降也较少见，2017年1月为增加135亿元。 按投资者分类，1月商业银行为中债登托管债券增持主力，当月增持1,052亿元，较去年 12月的268亿元增持量有所上升，但仍处近月低位；去年12月大举增持的非法人产品托管量 则转降，规模达2,762亿元。 此外，境外机构1月加大增持力度，当月托管量增加630亿元，环比大增近七成，期末在 中债登托管债券总量达10,372亿元，首破万亿关口。 以下为2018年1月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币)： 1月末 当月增加 较上年末变化 合计（按债券口径） 507,944 -1,638 -0.32% 政策性银行 17,515 -85 -0.48% 商业银行 323,264 1,052 0.33% 其中：全国性商业银行及其分支行 246,364 1,252 0.51% 城市商业银行 45,934 -467 -1.01% 农村商业银行 26,593 327 1.24% 外资银行 4,125 -47 -1.12% 保险机构 15,740 67 0.43% 证券公司 3,875 216 5.91% 非法人产品 86,780 -2,762 -3.09% 其中：商业银行理财产品 13,249 -2,058 -13.45% 境外机构 10,372 630 6.47% 注：2017年9月起，“基金类”统计项目更名为“非法人产品”。 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易 市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期 融资券、中期票据、同业存单以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。 目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上 海清算所主要托管品种则包括同业存单以及短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等 信用债。(完) (整理 吕雯瑾; 审校 边竞/张喜良)