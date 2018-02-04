重温稿-中国环保：今年将制定实施打赢“蓝天保卫战”三年作战计划--环保部

路透北京2月4日 - 中国环境保护部召开2018年全国环境保护工作会议称，今年，将制定实施打赢“蓝天保卫战”三年作战计划，并出台京津冀及周边地区、长三角、汾渭平原等重点区域大气污染防治实施方案，稳步推进北方地区清洁取暖，加快淘汰燃煤小锅炉。

环保部网站周六新闻稿援引部长李干杰称，到2020年，全国未达标城市PM2.5平均浓度比2015年降低18%以上，地级及以上城市优良天数比例达到80%以上。

“打好污染防治攻坚战的标志是使主要污染物排放总量大幅减少、生态环境质量总体改善、绿色发展水平明显提高，重中之重是打赢蓝天保卫战，明显增强人民的蓝天幸福感。”李干杰表示，也要在水和土壤污染防治、固体废物处理处置等方面，扎扎实实打几场富有成效的歼灭战。

到2020年，全国地表水I—III类水体比例达到70%以上；受污染耕地、污染地块安全利用率分别达到90%左右、90%以上；生态红线占比控制在25%左右，生态系统稳定性增强。

他指出，总体上看，当前中国生态环境保护仍滞后于经济社会发展，环境污染依然严重，环境压力居高不下，环境治理体系基础仍很薄弱。同时，中国生态环境问题是长期形成的，现在到了有条件不破坏、有能力修复的阶段。

“坚决打赢蓝天保卫战，以京津冀及周边、长三角、汾渭平原等重点区域为主战场，坚决加快调整产业结构、能源结构、交通运输结构，狠抓重污染天气应对。”李干杰说道。

今年将全面启动打赢蓝天保卫战作战计划；推动提高铁路货运比例，整治柴油货车超标排放；继续推进燃煤电厂超低排放改造，启动钢铁行业超低排放改造，加强重点行业挥发性有机物治理；强化重点区域联防联控，开展区域应急联动。

据环保部，去年中国实现《大气十条》目标，推进燃煤电厂超低排放改造和北方地区冬季清洁取暖，开展京津冀及周边地区秋冬季大气污染综合治理攻坚行动，组织强化督查和巡查，“2+26”城市PM2.5平均浓度同比下降11.7%，北京市PM2.5平均浓度达58微克/立方米。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)