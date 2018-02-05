《中国重要政经日程》--2月5日-11月5日

=============================今日重要政经日程==========================

2月5日（周一）

*--10:00 国务院新闻办公室举行发布会，中央农村工作领导小组办公室主任韩俊、副主任吴宏耀介绍《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》有关情况，并答记者问。

=============================近期重要政经日程===========================

2月6日（周二）

*--10:00 国务院新闻办公室举行新闻发布会，请商务部副部长王炳南、文化部副部长杨志今、国家旅游局副局长李世宏介绍2018年春节消费市场运行保障、文化活动、假日旅游等方面情况，并答记者问。

2月7日（周三）

*--荷兰王国国王威廉—亚历山大将于7日至8日对中国进行工作访问。

3月3日（周六）

--全国政协十三届一次会议在北京召开。

3月5日（周一）

--第十三届全国人民代表大会第一次会议在北京召开。

4月8日（周日） --博鳌论坛在海南举行年会。中国国家领导人将出席论坛年会并讲话，至11日。

11月5日（周一）

--首届中国国际进口博览会于5日-10日在中国国家会展中心（上海）举办。

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注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 许菁；审校 曾祥进)