更新版 1-中国汇市：人民币即期小跌，结汇需求增强限制汇价调整空间

* 人民币微跌，中间价疑似启动逆周期过滤 * 客盘结汇需求仍较多，限制人民币调整空间 * 短期料延续易升难贬走势 * 定价机制决定人民币汇率指数短期延续偏强走势 (新增收盘报价和评论) 路透上海/北京2月5日 - 人民币兑美元即期周一微幅收跌，盘中一度下探6. 31关口后缩减跌幅。交易员指出，今日中间价明显低于市场预期，但市场结汇需求仍不少， 限制了人民币调整空间，短期料仍维持易升难贬走势。 他们并称，中间价疑似重启逆周期因子，也导致人民币汇率CFETS指数继续大幅反弹， 美国就业数据表现强劲或短暂推高美元指数，CFETS指数有望继续上行；另外美联储新主席 鲍威尔即将正式上任，市场也将关注鲍威尔的政策走向。 另外交易员表示，由于今日新版交易系统上线，部分交易员在测试新系统，午后交易才 相对集中，但还是偏向结汇，企业客户结汇的节奏有所加强，限制了人民币调整的空间。 “(美元）卖压还是挺沉的，目前看趋势还在那啊，”一外资行交易员称，“后续美指 会怎么走，不大好说，总统和财长已经开始演戏了，接下来还得看鲍威尔的演技怎么样，保 持灵活吧。” 一中资行交易员亦称，美元指数小幅反弹已经很难让人民币出现明显反转，只能说现在 的人民币出现了“非对称性升值”。 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上 日升0.45%至96.72，创2016年6月3日以来新高。而路透预测今天中间价将在6. 2950元附近，和实际值偏离69点。 全球汇市方面， 美元周一持稳，上周五受美国强劲非农就业报告提振而反弹。强劲的 就业数据暗示，美元走软得过多也过快。非农就业报告显示，美国薪资增速为逾八年来最快 ，刺激美元反弹。美元在持续数月下跌后，此前困在三年低点。 中国外汇交易中心此前宣布，将于2月5日上线新一代外汇交易平台CFETS FX2017，并同 时在该平台推出澳元/美元等五个外币对货币掉期交易，增加人民币对澳元货币掉期交易， 并进一步优化货币掉期业务功能。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.2927 6.2798 -0.20% FXS> 中间价 6.3019 6.2885 -0.21% 成交额<CNYSPTVOL=C 152.06亿美元 147.84亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 223 日低6.31 日高6.2877 今年以来升贬幅度 3.48% 2005年汇改以来升贬 31.53% 幅度 一年期美元/人民币 1120 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.3038 6.314 一年期NDF<CNY1YNDF 6.432 6.4304 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.2955 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.8303元、5.7277元和8.8703元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 杨淑祯/乔艳红)