重温稿-《中国新债预测》国开行五和七年增发债收益率均值为4.88%和5.03%

* 招标品种：国开行5/7年固息增发债；182天贴现债（不预测） * 招标金额：5年：80亿；7年：50亿；182天：100亿 * 招标时间：2月6日9:30-10:30 * 受访人数：8位(银行、券商、基金) * 预测区间：4.85%-4.90%；4.98%-5.05% * 预测均值：4.88%；5.03% 路透上海2月5日 - 中国国家开发银行 周二将招标六个月、五年和七年三期债 。路透调查显示，资管新规过渡期可能不会延长的消息，增加午后现券收益率升压。但在没 有官方证实前，持续宽松的资金面仍支撑新债，五和七年两期债中标收益率预测均值分别落 在4.88%和5.03%。 上海一基金公司交易员表示，受资管新规可能落地消息影响，午后现券收益率略涨，但 若没有更进一步明确进展，充裕的流动性下，考虑到手续费因素，一级定位继续有望低于二 级。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，五和七年最新收 益率为4.9415%和5.0487%；六个月期为3.8258%。交易员透露，五和七年两期固息增发债的 标的券170212和170208最新成交在4.935%和5.08%。 明日国开行招标的三期债中，贴现债为国开行2018年第三期新发贴现债，五和七年为国 开行2017年第12期 和第八期 的增发债，票面利率为4.44% 和4.30%。 具体发行条款如下： 2018年第3期贴现债/2017年12/8期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 182天：100亿；5年：80亿；7年：50亿 期限/计息方式 182天/5/7年固息 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 2月8日 起息日 182天：2018/2/8； 5年：2017/11/9；7年：2017/8/21 分销期 2月7日-2月8日 上市日 2月12日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 182天：无；5/7年：0.10% ---------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)