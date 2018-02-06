重温稿-台湾货币市场：提存期初始资金充裕短率平稳，留意外资资金流向

* 提存期初大致平稳，短率持平 * 短票量不多，缺口小 * RP利率大致能持稳 记者 高洁如 路透台北2月5日 - 台湾银行间短率周一大致平稳。资金调度人士表示，提存期刚开始 ，市况大致平稳，利率也能持平。不过今日台股随着美股大跌，外资估计亦有汇出 ，要留意动向。 他们表示，台股大跌，汇市中台币也走贬，外资若是启动一波汇出潮，可能会 使台币资金短少，值得留意。 〞今天一开门可以说是多钱，不过过年因素还是有点远，很难说会不会紧，〞一位大型 商银交易人士说。 另一位小型商银交易人士则表示，旬初感觉安静，市场也未见特殊需求，短率平稳。 至于一家本地大型银行继上周五后，今日持续开出跨农历年约三周的拆款0.41%予票券 商，利率略低于另外一家本地大银行先前的0.42%水位。 台币兑美元周一连续第三日收贬至近两周新低。 根据央行最新统计，至周一通货发行数已达2兆2,885余亿台币，银行间从1月15日起开 始向台银兑换新钞以来，通货发行数已累计增加约2,203亿台币。 本地时间17:45 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.307 29.235 台湾加权股价指数<.TWII 10,946.25 11,126.23 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.182% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.280% 0.180-0.260% --一周拆款利率区间 0.183-0.360% 0.181-0.360% --两周拆款利率区间 0.190-0.360% 0.300-0.370% **票量不多缺口小** 短票部分，票券商交易员表示，提存期才开始，不过今日短票量仍小，需求不高，市场 供给也算平稳。 他们指出，先前已有不少年后的资金供给，不论短票或拆款的金额都颇不少，因此目前 看来年前季节性的紧缩现象可能不会发生。 〞资金供给平平，不算多，因为是周一，短票量很少，〞一位大型票券商交易员说。 今日农历年前自保短票成交利率成交很少；主要在跨农历年短票则主要落在0.40-0.42% ，同上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.399%，区间在0.350-0.420% ，成交190.79亿台币；前日加权平均利率在0.408%，区间在0.380-0.420%，成交66.0亿台币 。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.396%，区间在0.350-0.440%，成交金额93 .36亿台币；前日成交加权平均利率在0.407%，区间在0.380-0.420%，成交金额43.31亿台币 。 台湾央行周一发行4,081亿台币定存单，发行余额减1亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆6,921.8亿台币，本周余日到期情况分别为：周二4,034 亿、周三3,553亿、周四2,867亿及周五2,385.8亿。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备618亿台币，累计超额准备达1,215亿台币 、加计前期1%的超额准备3,784亿台币。 **RP利率大致维持不变** 债券附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，提存期才开始，市场资金平稳宽裕，市 况持平。目前投信持稳，银行偏多。 他们表示，目前市场资金平稳宽裕维持不变，尤其是近期债市殖利率涨升幅度很大，各 方抛券频频，至于债券附买回利率大致不变，市况尚称稳健。 〞大家卖券了，也没有什么资金缺口，〞一位大型票券商资金调度人士表示。 周一有周一摩根士丹利发行1亿美元债。 本周主要债券交割因子还有：周二杜拜国民银行发行2.85亿美元债、摩根大 通发行3.9亿美元债；周三加拿大皇家银行(伦敦)发行两档共计3亿美元债、法国东 方汇理银行发行2.55亿美元债，周四财政部发行107/2期公债，金额暂订250亿台币、周五三 井住友银行发行2.65亿美元债、花旗集团发行4.45亿美元债。（国际板债券交割请参 考资金一览表） 今日证券商与金融机构成交债券利率也持平，公债RP农历年前利率在0.31-0.32%。至于 跨农历年成交则靠向0.32-0.33%，上日在0.33%；公司债RP农历年前利率则在0.40-0.41%， 上日在0.41-0.42%；至于跨农历年成交在0.42%，上日在0.42-0.43%。 今日有大型票券商将与金融机构承作RP利率大致不变，极短天期利率在0.25-0.26%；公 债RP农历年前0.30%，跨农历年在0.31-0.32%；公司债农历年前利率0.31%；跨农历年在0.33 %。(完) (审校 乔艳红)