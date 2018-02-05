美国股市：暴跌，标普500指数回吐年内迄今涨幅

* 道指创下史上最大盘中点数跌幅

* 标普500指数和道指均录得2011年8月来最大单日百分比跌幅

* 标普500指数从纪录高位回落近8%

* 道指和标普500指数回吐年内迄今涨幅

路透2月5日 - 美国股市周一暴跌，盘中大起大落，道琼工业指数一度大泻1,600点至日内低位，创下史上最大盘中点数跌幅，因投资者纠结于公债收益率上涨和通胀可能攀升。

指标标准普尔500指数和道琼工业指数均录得2011年8月来最大单日百分比跌幅，因期待以久的从纪录高位回落的跌势加剧。

金融股、医保股和工业股跌幅最大，但各板块普遍走低，标普11大类股均下跌至少1.7%。所有道琼工业指数成份股均收低。

周一骤跌后，标普500指数抹去2018年涨幅，现较2017年收盘下跌0.9%。

经济数据稳固，近期的下调企业税举措推高企业获利预期，使投资者备受鼓舞，推动股市近期接连创下纪录高位。许多投资者多月来一直在为股市回落作准备。

上周五发布的1月就业报告引发市场担忧，通胀将会回升，从而推升公债收益率，并促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)比预期更快升息。

“市场经历了一轮不可思议的上涨行情，”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke称。

“我们处于利率上升的环境中，经济增强，所以美联储应该会继续收紧政策...正在发生一些真正的改变，各种不同的投资正据此进行调整，”O‘Rourke称。

道琼工业指数收挫1,175.21点，或4.6%，至24,345.75点；标准普尔500指数收跌113.19点，或4.10%，至2,648.94点；纳斯达克指数收低273.42点，或3.78%，至6,967.53点。

标普500指数从1月26日所创的纪录高位回落了7.8%，道指期内大跌8.5%。

尽管大跌，股市收盘水准仍高于日低。道指一度急挫6.3%，或1,597点，创历来最大单日点数跌幅，25,000点和24,000点水准被双双击破。

自特朗普当选总统后，股市屡创新高，自他胜选后仍升了23.8%。

因周一股市急挫，白宫表示，美国经济基本面强劲。

CBOE波动性指数跳升20点，报30.71，为2015年8月来最高。

直到最近，股市涨势才变得相对迟滞，但逢跌也会有低吸买家进场。

“一直在逢低买入的投资人现在将会逢高出货，”Bright Trading LLC自营交易员Dennis Dick表示，“今日市场心理改变了，投资心态变回来需要一些时间。”

美国各证交所共计成交约115亿股，远高于过去20个交易日的日均成交量76亿股。

纽约证交所跌涨股家数比为8.64:1，纳斯达克证券交易所为6.92:1。

有一只标普500指数成份股触及52周新高，38只触及新低。有17只纳斯达克指数成份股触及新高，164只触及新低。(完) (编译 利棣儿/刘静/李军；审校 利棣儿/母红)