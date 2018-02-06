更新版 1-台湾债市：10年债殖利率盘初创四周低位，美债利率急挫与台股重跌

(新增交易员说法)

路透台北2月6日 - 台湾指标10年债107/2期发行前交易殖利率周二盘初大跌，创10年公债殖利率四周低位。交易员表示，因反映昨晚美国公债殖利率急挫的利多。此外，台股随美股重挫，也引发投资人对公债的避险需求。

他们指出，昨晚美国指标10年期公债殖利率在技术面出现一根大黑棒，似乎显示波段高点已经出现，短期突破3.0%的威胁性降低。台债少了外在利空的威胁，短线气氛也可望从偏空回归中性。

〞美债高点看到了，接下来会陷入横向安全区，台债(殖利率)只要弹就会有人买。〞一位大型证券商交易员说。

他认为，由于昨日107/2标售，银行业拿了61.8%筹码，流通在外的浮额料将不多，再加上第一季公债到期量达2,180亿台币，为全年之最，因此第二季之前，债市的气氛还不至于翻空。

另一票券商交易员则指出，涨多的股市出现修正，支撑债市殖利率不致过度弹升，但毕竟低利率环境已经改变，债市也不可能回复多头格局，后续该怎么走，仍需继续观察。

美国公债收益率周一从四年高位回落，此前股市被急速抛售，引发对低风险公债的买需。指标10年期公债收益率在隔夜交易时段上升至2014年1月来最高的2.885%，后回落至最低2.707%，因股市抛售加速。

本地时间10:15，10年券107/2发行前交易殖利率跌4.95基点至1.0210%，成交105亿台币，盘初一度低见1.0100%，前低为1月9日的0.9840%；五年券107/1殖利率跌2.40基点至0.6580%，成交5亿台币；至于台股加权指数则大跌4.29%。

交易员预估，今日10年券107/2发行前交易于标售前的主要区间在1.01-1.05%；五年券107/1殖利率区间则在0.65-0.68%。

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