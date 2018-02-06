更新版 1-中国汇市：人民币收涨至近两年半新高，美指短暂坚挺无碍市场结汇

* 人民币收涨至近两年半新高，中间价则小跌 * 市场结汇需求仍较多，限制人民币调整空间 * 美指企稳转强，逆周期因子有望继续出现 * 人民币汇率指数短期仍有一定上行空间 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周二先抑后扬，创2015年8月10 日以来收盘新高，中间价则小幅下行。交易员指出，隔夜美元指数明显反弹，今日中间价跟 随调整，但由于客盘结汇需求仍相对较多，限制了人民币调整空间，除非有大额购汇，短期 人民币料难改易升难贬走势。 他们并称，短期美元似乎有企稳迹象，但全球股市大跌带来的避险需求持续影响会否成 为新的关注点还不好判断；目前结汇需求导致市场价持续偏强，逆周期因子过滤可能会继续 推升人民币CFETS指数。 “结汇的量其实不是很大，但没有（美元）买盘，自营盘买盘的兴趣也不浓，市场就往 下走了，”一中资行交易员称，“只要没人接，（美元）就一直会往下。” 他并强调，除非美指大幅上扬，但如果不超过90.5，就不是美指真正的反弹，否 则人民币汇价就不会有明显的回调。 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上 日微升0.11%至96.83，续创2016年6月3日以来新高。 全球汇市方面，美元周二走势坚挺，因全球股市暴跌促使焦虑不安的投资者削减风险资 产曝险，寻求美元提供相对安全的庇护。美元兑多数货币持坚，不过兑日圆下滑。由于日本 的经常帐盈余，日圆在市场动荡时期被视为避险货币。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2783 6.2927 0.23% 中间价 6.3072 6.3019 -0.08% 成交额 -- 115.23亿美元 日内波动幅度(pips) 327 日低6.3027 日高6.27 今年以来升贬幅度 3.72% 2005年汇改以来升贬幅度 31.83% 一年期美元/人民币掉期 1140 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.29 6.312 一年期NDF 6.4175 6.4355 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.2848 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.7898元、5.7625元和8.7712元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 乔艳红)