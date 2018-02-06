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February 6, 2018 / 9:33 AM / 更新于 19 hours ago

更新版 1-中国汇市：人民币收涨至近两年半新高，美指短暂坚挺无碍市场结汇

2 分钟阅读

    * 人民币收涨至近两年半新高，中间价则小跌
    * 市场结汇需求仍较多，限制人民币调整空间
    * 美指企稳转强，逆周期因子有望继续出现
    * 人民币汇率指数短期仍有一定上行空间

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周二先抑后扬，创2015年8月10
日以来收盘新高，中间价则小幅下行。交易员指出，隔夜美元指数明显反弹，今日中间价跟
随调整，但由于客盘结汇需求仍相对较多，限制了人民币调整空间，除非有大额购汇，短期
人民币料难改易升难贬走势。
    
    他们并称，短期美元似乎有企稳迹象，但全球股市大跌带来的避险需求持续影响会否成
为新的关注点还不好判断；目前结汇需求导致市场价持续偏强，逆周期因子过滤可能会继续
推升人民币CFETS指数。

    “结汇的量其实不是很大，但没有（美元）买盘，自营盘买盘的兴趣也不浓，市场就往
下走了，”一中资行交易员称，“只要没人接，（美元）就一直会往下。”
    
    他并强调，除非美指大幅上扬，但如果不超过90.5，就不是美指真正的反弹，否
则人民币汇价就不会有明显的回调。
    
    路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上
日微升0.11%至96.83，续创2016年6月3日以来新高。
    
    全球汇市方面，美元周二走势坚挺，因全球股市暴跌促使焦虑不安的投资者削减风险资
产曝险，寻求美元提供相对安全的庇护。美元兑多数货币持坚，不过兑日圆下滑。由于日本
的经常帐盈余，日圆在市场动荡时期被视为避险货币。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：        
 在岸市场人民币兑美元            今日          上日          升贬
     即期成交价格               6.2783        6.2927        0.23%
           中间价               6.3072        6.3019        -0.08%
     成交额                       --       115.23亿美元        
         日内波动幅度(pips)      327        日低6.3027     日高6.27
           今年以来升贬幅度                                    3.72%
     2005年汇改以来升贬幅度                                   31.83%
      一年期美元/人民币掉期          1140                           
                                                          
                                                               
 离岸人民币市场                  今日          上日                 
           CNH即期               6.29          6.312                
    一年期NDF                   6.4175        6.4355                
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.2848
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.7898元、5.7625元和8.7712元。
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 乔艳红)
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