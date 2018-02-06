重温稿-《中国新债预测》三年和七年续发国债加权收益率均值为3.56%和3.85%

* 招标品种：财政部3/7年续发国债

* 招标金额：各200亿元人民币

* 招标时间: 周三(2月7日)10:35-11:35

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间：3.54%-3.60%；3.84%-3.88%

* 预测均值: 3.56%、3.85%(按各家机构预测值平均)

路透上海2月6日 - 中国财政部周三将招标续发三年和七年固息国债。路透调查显示，年初以来一级市场势头一直不错，资金宽裕以及前两月是新债供给淡季为主要助推因素，预计明日新债需求仍较好，两期债加权中标收益率预测均值分别为3.56%和3.85%。

“最近一级表现尤其好，供给还没有上来，而且资金松，大家有钱折腾，”上海一银行交易员称。

中债国债到期收益率曲线显示，三年和七年期最新收益率为3.6429%和 3.9175%。据交易员透露，二级市场上，本次续发标的券180002和170027券最新成交收益率分别在3.62%和3.88%附近。

国开行上午招标增发的五和七年固息债，中标收益率为4.8073%和4.9155%，均远低于预测均值4.88%和5.03%，因隔夜美债大幅走强带动今日二级收益率跌幅明显；两期债投标倍数依次为3.85倍和4.30倍。

明日招标两期债中，三年品种为今年第二期记账式附息国债的第一次续发，票面利率3.56%；七年期品种为2017年第27期记账式附息国债第二次续发，票面利率3.90%。两期债全部采用竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

上述两期债均采用修正的多重价格（即混合式）招标方式，标的为价格。具体招标时间为2月7日上午10:35-11:35。招标结束至2月8日进行分销；2月11日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。两期国债发行手续费分别为承销面值的0.05%和0.1%。

标位限定方面，三年期投标标位变动幅度为0.03元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为80个、15个和30个标位；七年期投标标位变动幅度为0.06元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)