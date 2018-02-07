重温稿-台湾货币市场：短率大致维稳，股市暴跌须留意未来外资动向

* 短率大致维稳 * 股市连日暴跌，留意未来外资动向 * 股市大跌效应在货币市场递延 * RP利率稳中略松 记者 高洁如 路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周二大致维稳。资金调度人士表示，台股虽 已连二日大跌，但目前对资金调度市场而言尚未有明显影响，未来外资资金流向须特别留意 。 他们指出，资金情势尚称平稳宽松，尤其是提存期才开始，也有不少银行会忍着开出小 负数，只要缺口不太大，倒也无伤大雅。 〞市场虽有(资金)需求，但在旬初也不至于有太紧俏的感觉。〞一位大型银行交易员说 。 另外一家大型商银交易员则表示，〞虽然小缺钱，但巡一圈也没太多供给就算了。〞 一家本地大型银行今日持续开出跨农历年约三周的拆款0.41%给票券商。 台湾股市周二爆量收跌近5%，并创近两个月收盘新低。台湾证券交易所资料显 示，外资及陆资今日在台股大幅卖超313.14亿台币，连三个交易日卖超共计400.89亿台币。 根据央行最新统计，至周二通货发行数已达2兆3,143余亿台币，银行间从1月15日起开 始向台银兑换新钞以来，通货发行数已累计增加约2,461亿台币。 本地时间17:34 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.386 29.307 台湾加权股价指数<.TWII 10,404.00 10,946.25 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.280% 0.180-0.280% --一周拆款利率区间 0.180-0.360% 0.183-0.360% --两周拆款利率区间 0.300-0.320% 0.190-0.360% **股市大跌效应在货币市场递延** 短票部分，票券商交易员表示，市场依旧钱多，至于股市大跌的效应会在货币市场递延 出现，股市基金及散户虽可能赎回，但其流动资金可能暂存银行，令银行钱多，亦令其可能 转进短票市场。 至于股市大跌也可能令货币型基金规模变大，对短票兴趣增高。 〞票券商还好，过年前资金已大部分调完了，〞一位大型票券商交易主管说。 今日跨农历年短票则主要落在0.40-0.42%，略同上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.41%，区间在0.30-0.42%， 成交106.82亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.399%，区间在0.350-0.420%， 成交190.79亿台币。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.39%，区间在0.31-0.42%，成交金额42.25 亿台币；前日成交加权平均利率在0.396%，区间在0.350-0.440%，成交金额93.36亿台币。 台湾央行周二发行4,035亿台币定存单，发行余额增1亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆6,921.8亿台币，本周余日到期情况分别为：周三3,553 亿、周四2,867亿及周五2,385.8亿。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备368亿台币，累计超额准备达1,541亿台币 、加计前期1%的超额准备4,109亿台币。 **RP利率稳中略松** 债券附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，市场资金稳中偏松，债券附买回利率亦 呈现平稳中略松。目前最要观察的还是外资动向，若有大幅汇出，不排除减损台币资金水位 。 〞债市有回温，但不确定是券商或银行补券，...外资汇出对资金市场影响较大，〞一 位大型票券商交易员认为。 他们表示，美债殖利率走跌驱动台债买盘，未来的市况仍密切观察外资是否大幅汇出。 周二交割紧缩因素有：杜拜国民银行发行2.85亿美元债、摩根大通发 行3.9亿美元债。 本周主要债券交割因子还有：周三加拿大皇家银行(伦敦)发行两档共计3亿美元债、法 国东方汇理银行发行2.55亿美元债；周四财政部发行107/2期公债，金额暂订250亿台币；周 五三井住友银行发行2.65亿美元债、花旗集团发行4.45亿美元债。（国际板债券交割 请参考资金一览表） 今日证券商与金融机构成交债券利率持平略松，公债RP农历年前利率在0.30-0.31%，上 日在0.31-0.32%。至于跨农历年成交则靠向0.32%，上日约0.32-0.33%，公司债RP农历年前 利率则同上日在0.40-0.41%；至于跨农历年成交在0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致与上日相似，极短天期利率在0.25-0.26%； 公债RP农历年前0.30%，跨农历年在0.31-0.32%；公司债农历年前利率0.31%；跨农历年在0. 33%。(完) (审校 张喜良)