更新版 1-中国汇市：人民币收盘刷新近两年半高点，客盘结汇集中而购汇分散助力

* 人民币收盘刷新近两年半高点 * 中间价亦创8.11汇改来新高 * 市场结汇意愿续升，人民币进入主动升值走势 * 短期人民币料延续易升难贬走势 * 人民币汇率指数升破97关口，且仍有续升空间 (新增收盘报价和评论) 路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周三收盘一举收复6.26关口，刷新2015年8月10日来高点；中间价亦创8.11汇改以来新高。交易员称，近期客盘结汇意愿续升，几乎无视美元指数反弹，若无大行适度出手，短期人民币料延续易升难贬走势。 他们并指出，当前人民币已进入主动升值走势，且升值预期日渐累积，后续仍需看监管容忍度，起码目前并未感受到监管对市场的态度；2月以来中间价疑似逆周期微调，人民币汇率CFETS指数周三升破97关口，短期仍有一定上行空间。 “相对而言结汇量还是大，看不到什么购汇量，或者说非常小，市场上都是结汇，接盘的比较少，（美元）价格就下得很快。”一中资行交易员称，暂时看不出来人民币升值走势有反转的迹象。 但他也强调，基本面虽然没有变化，但外盘是最大的一个锚，人民币升值的起点是美元下跌，现在美指已经有了企稳的趋势，如果企稳到89以上，人民币的升势可能也就差不多接近尾声。 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.20%至97.02，创2016年6月2日以来新高，当时为97.11。 全球汇市方面，美元兑日圆周三下跌0.5%，回吐稍早涨幅，在股市大跌后，投资人态度维持审慎，且许多人认为日圆遭低估。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2596 6.2783 0.30% 中间价 6.2882 6.3072 0.30% 成交额 152.21亿美元 150.34亿美元 日内波动幅度(pips) 426 日低6.2945 日高6.2519 今年以来升贬幅度 4.03% 2005年汇改以来升贬幅度 32.22% 一年期美元/人民币掉期 1136.5 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.2694 6.2828 一年期NDF 6.3975 6.4011 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.2587元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.749元、5.7393元和8.7327元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 林高/张喜良)