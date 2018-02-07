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February 7, 2018 / 10:09 AM / in a day

更新版 1-台湾货币市场：银行间短率大致持稳，短票市场买气旺惟利率无大变化

3 分钟阅读

    * 银行间短率大致持稳
    * 旬初资金多，但关注外资动向
    * 短票买气旺，利率无大变化
    * 投信普遍自RP市场抽资金

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周三持稳。资金调度人士称，虽然有一家大型银行
依旧未能在市场提供资金，惟整体资金相当充裕，拆款利率大致与上日水准相同。
    
    他们指出，尽管接下来有农历春节等因素，但因是旬初市场资金偏多，今天拆款市场相
当平稳，拆款大多为到期续做。
    
    〞我这里这阵子比较没有多余的钱可以拆出，旬初短钱还是很多啦。〞一大型银行资调
人员说，〞今天有零星的拆入，但都是只拆隔夜的。〞
    
    另一大型银行资调人员则说，这阵子市场资金相当充裕，今天持续在拆款市场提供资金
，且需求还不错，利率与上日相同，对银行农历年前拆在0.29-0.30%，年后(两周)则在0.34
%。
   
    票券商方面，资调人员均称，资金状况尚属充裕，今天利率无变动，农历年前(3-7天期
)拆在0.36%，年后则在0.41-0.42%。
    
    一大型票券商交易员则说，受美股重挫冲击，昨天台股重挫，今天虽反弹，资金亦充沛
，但还要观察后续外资的动向，〞最近还是小心一点，股市成交量那么大，外资会不会出去
，还要再观察两到三天，看看外资有没有动静。〞
    
    一大银行资调人员说，今天持续提供票券商资金，农历年前利率拆在0.40%，年后(21天
)则在0.41%，与上日水准相同。
    
    根据央行最新统计，至周三通货发行数达2兆3,418余亿台币，银行间从1月15日起开始
向台银兑换新钞以来，通货发行数已累计增加约2,736亿台币。    
        
    台湾央行周三傍晚预告，周五(9日)将发行的7天期定期存单，利率维持在0.20%不变。
 
 本地时间17:54                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.270                     29.386    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,551.54                  10,404.00    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.280%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.179-0.370%               0.180-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.310-0.400%               0.300-0.320%
       
    **银行资金多短票买气旺*
    
    短票部分，票券商交易员指出，银行资金充沛，且因拆款大都已逼近额度上限，因而以
为卖票为主，买气亦相当旺盛，利率大致持稳。
    
    他们说，尽管有一家大型银行暂时没有多余的资金供买票，惟整体资金仍偏多，年前票
券几乎销售一空。
    
    〞今天短票买气很旺喔，有些银行自已打电话来要买票，利率跟昨天差不多。〞一大型
票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员亦称，因各银行手上资金不少，短票需求相当旺盛，〞我们这里
春节后五个交易日的票都卖光了，利率有一点点小变化，本来最高有做到0.42%，但只做在0
.40到0.41%。〞
    
    不过，一大型银行交易员则表示，目前农历年后买票利率仍在0.42%。
    
    今日跨农历年短票主要落在0.40-0.41%，上日在0.40-0.42%。  
 
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.405%，区间在0.39-0.42%，
成交88.28亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.41%，区间在0.30-0.42%，成交
106.82亿台币。
 
    在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.416%，区间在0.39-0.44%，成交金额18.4
9亿台币；前日成交加权平均利率在0.39%，区间在0.31-0.42%，成交金额42.25亿台币。
     
    台湾央行周三发行3,552亿台币定存单，发行余额减1亿台币。

    本周到期央行定存单金额共1兆6,921.8亿台币，余日到期定存单金额各为：周四2,867
亿及周五2,385.8亿。
        
    拆款中心资料显示，周三银行超额准备206亿台币，累计超额准备1,693亿台币、
加计前期1%的超额准备4,261亿台币。
                
          
    **RP资金不及先前充沛**

    债券附买回(RP)市场方面，票券商和证券商资调人士均称，昨天台股重挫致投信大多赎
回，且今天有外币债交割，资金不及先前充沛；所幸银行体系仍属偏充裕状态，但近日仍须
注意公债和外币债交割，及外资在台股的买卖超状况。
    
    〞今天投信普遍回钱，资金不断涌入的盛况不再，但银行还算多钱啦，还好匡。〞一大
型票券商交易员说。

    证券商方面，交易员表示，昨天台股重挫且今天和明天都有外币债交割因素，市场资金
不及以往宽松，但整体银行体系仍属多钱，利率略为波动。     

    周三交割的债券有：加拿大皇家银行(伦敦)发行两档共计3亿美元债、法国东方汇理银
行发行2.55亿美元债；周四财政部发行107/2期公债，金额250亿台币；周五则有三井住友银
行发行2.65亿美元债、花旗集团发行4.45亿美元债。（国际板债券交割请参考资金一
览表）      
 
    今日证券商与金融机构成交债券利率大致持稳，公债RP农历年前利率在0.31-0.32%，上
日在0.30-0.31%。而跨农历年利率与上日相同，主要在0.32%；另公司债RP农历年前利率在0
.40-0.41%，上日亦同；跨农历年亦持平于上日的0.42%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率略波动，极短天期利率在0.23-0.25%，上日则在
0.25-0.26%；公债RP农历年前0.30%，跨农历年在0.31-0.32%，上日在0.31-0.32%；公司债
农历年前利率0.29-0.30%，上日在0.31%；跨农历年在0.32-0.34%，上日在0.33%。(完)  

 (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)
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