更新版 1-《全球汇市》美元指数创逾三个月单日最大涨幅，欧元下挫

* 美元指数连涨第四日 * 欧元下滑，受有关德国财长的报导和欧洲央行管委诺沃特尼的言论拖累 * 美股在周一暴跌后继续回稳 (新增文末收盘表格) 路透纽约2月7日 - 美元周三上升，兑一篮子货币创下逾三个月来最大单日涨幅，尽管 美股在周一暴跌后回稳，限制了美元的避险魅力。 美元上涨很大程度上是由于欧元下跌，此前有报导称，德国社民党党魁舒尔茨不会出任 德国财长。 在欧洲央行管委诺沃特尼讲话后，欧元跌势加剧。诺沃特尼接受报章访问时表示，美国 故意压制美元。 “欧洲央行一个管委在讨论美国操纵压制美元，欧洲央行表达了不满，”Chapdelaine Foreign Exchange外汇交易部门主管Douglas Borthwick表示。 美元指数的涨势延续至第四日。尾盘上涨0.80%，至90.298。 美元上涨，因较之欧元和其他被认为经济增速快于美国的经济体货币，投资者更青睐美 元。 “对美元能产生较长期影响的，实际上是来自相对于其他主要贸易伙伴的经济基本面和 货币政策路径以及通胀，而不太可能是因短期市场波动，”U.S Bank Wealth Management资 深副总裁Bill Northey表示。 欧元下跌0.82%至1.2274美元，而澳元和新西兰元分别下跌1.02%和1.59%。 美元兑日圆 周三稍早触及109.710日圆，因日本股市 急升，跟随美股周二 尾盘的反弹之势。 但随着日股缩减涨幅，美元兑日圆走低。日经指数一度上扬3.4%，但美国股指期货在亚 洲盘下挫，令日经指数回吐了早先的大部分涨幅。 美元兑日圆纽约尾盘微升0.02%，报109.57日圆。 瑞郎兑美元 涨0.87%，报0.9439瑞郎。瑞郎和日圆被视为避险货币。 周三标普500指数一度回升至2,702.14点，返回去年收盘水准之上，该指数在周一尽数 回吐其年内迄今涨幅。 Borthwick表示，继续预期美元后市走弱，预料美元兑欧元等货币的涨势将是短暂的。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2262 1.2376 -0.92 +2.22 1.1996 美元/日圆 109.31 109.55 -0.22 -2.98 112.67 欧元/日圆 134.07 135.58 -1.11 -0.82 135.18 美元/瑞郎 0.9434 0.9358 +0.81 -3.17 0.9743 英镑/美元 1.3880 1.3947 -0.48 +2.72 1.3512 美元/加元 1.2567 1.2491 +0.61 -0.08 1.2577 美元/离岸人民币 6.3189 6.2809 +0.61 -2.97 6.5125 澳元/美元 0.7821 0.7905 -1.06 +0.26 0.7801 欧元/瑞郎 1.1569 1.1584 -0.13 -1.03 1.1689 欧元/英镑 0.8834 0.8871 -0.42 -0.55 0.8883 新西兰元/美元 0.7237 0.7340 -1.40 +2.13 0.7086 美元/挪威克朗 7.9037 7.8133 +1.16 -3.70 8.2070 欧元/挪威克朗 9.6976 9.6707 +0.28 -1.53 9.8486 美元/瑞典克朗 8.0813 7.9491 +1.66 -1.47 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.9143 9.8421 +0.73 +0.76 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/龚芳；审校 李军)