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February 7, 2018 / 10:40 PM / in 12 hours

更新版 1-《全球汇市》美元指数创逾三个月单日最大涨幅，欧元下挫

3 分钟阅读

    * 美元指数连涨第四日
    * 欧元下滑，受有关德国财长的报导和欧洲央行管委诺沃特尼的言论拖累
    * 美股在周一暴跌后继续回稳

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约2月7日 - 美元周三上升，兑一篮子货币创下逾三个月来最大单日涨幅，尽管
美股在周一暴跌后回稳，限制了美元的避险魅力。
        
    美元上涨很大程度上是由于欧元下跌，此前有报导称，德国社民党党魁舒尔茨不会出任
德国财长。
        
    在欧洲央行管委诺沃特尼讲话后，欧元跌势加剧。诺沃特尼接受报章访问时表示，美国
故意压制美元。
        
    “欧洲央行一个管委在讨论美国操纵压制美元，欧洲央行表达了不满，”Chapdelaine 
Foreign Exchange外汇交易部门主管Douglas Borthwick表示。
    
    美元指数的涨势延续至第四日。尾盘上涨0.80%，至90.298。
    
    美元上涨，因较之欧元和其他被认为经济增速快于美国的经济体货币，投资者更青睐美
元。
    
    “对美元能产生较长期影响的，实际上是来自相对于其他主要贸易伙伴的经济基本面和
货币政策路径以及通胀，而不太可能是因短期市场波动，”U.S Bank Wealth Management资
深副总裁Bill Northey表示。
    
    欧元下跌0.82%至1.2274美元，而澳元和新西兰元分别下跌1.02%和1.59%。
        
    美元兑日圆      周三稍早触及109.710日圆，因日本股市       急升，跟随美股周二
尾盘的反弹之势。
        
    但随着日股缩减涨幅，美元兑日圆走低。日经指数一度上扬3.4%，但美国股指期货在亚
洲盘下挫，令日经指数回吐了早先的大部分涨幅。
        
    美元兑日圆纽约尾盘微升0.02%，报109.57日圆。
    
    瑞郎兑美元      涨0.87%，报0.9439瑞郎。瑞郎和日圆被视为避险货币。
        
    周三标普500指数一度回升至2,702.14点，返回去年收盘水准之上，该指数在周一尽数
回吐其年内迄今涨幅。
    
    Borthwick表示，继续预期美元后市走弱，预料美元兑欧元等货币的涨势将是短暂的。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.2262   1.2376   -0.92   +2.22   1.1996
    美元/日圆                   109.31   109.55   -0.22   -2.98   112.67
    欧元/日圆                   134.07   135.58   -1.11   -0.82   135.18
    美元/瑞郎                   0.9434   0.9358   +0.81   -3.17   0.9743
    英镑/美元                   1.3880   1.3947   -0.48   +2.72   1.3512
    美元/加元                   1.2567   1.2491   +0.61   -0.08   1.2577
    美元/离岸人民币             6.3189   6.2809   +0.61   -2.97   6.5125
    澳元/美元                   0.7821   0.7905   -1.06   +0.26   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1569   1.1584   -0.13   -1.03   1.1689
    欧元/英镑                   0.8834   0.8871   -0.42   -0.55   0.8883
    新西兰元/美元               0.7237   0.7340   -1.40   +2.13   0.7086
    美元/挪威克朗               7.9037   7.8133   +1.16   -3.70   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.6976   9.6707   +0.28   -1.53   9.8486
    美元/瑞典克朗               8.0813   7.9491   +1.66   -1.47   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.9143   9.8421   +0.73   +0.76   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/龚芳；审校 李军)
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