重温稿-台湾货币市场：91天期国库券决标贴现率料在0.33-0.35%

* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周五(9日) * 标售金额：暂定350亿台币 * 预测区间：0.33-0.35% * 受访机构：五家 路透台北2月8日 - 台湾财政部将于周五(9日)委托央行标售91天期国库券。路透调查显示，该期国库券决 标贴现率料在0.33-0.35%。 路透调查五家金融机构，包括三家大型商银及二家外商银行，预估决标贴现利率的大区间在0.32-0.36 % 。 以下为各银行的看法重点分析： --本地银行大多认为，91天国库券标售利率低，抢标兴趣缺缺。 --外商银以换汇的台币资金成本虽有扬升，不过仍有获利空间，估计仍会进场标购，并成为标购的主力。 --也有外商银交易员认为，交割日很近农历过年的传统紧缩因素，此外，由前二次的273和182天期标售利 率来看，利率都贴着0.39%附近，不排除本次决标贴现利率可能略高，也接近0.39%。 央行将代财政部标售〞财107-4期〞国库券，金额350亿台币，期限91天期。周五标售，下周一(12日)发行 。 以下为2017年以来国库券发行细节： 2018年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 2月1日 182 350 0.390 1.77 1月29日 273 350 0.392 2.05 1月19日 364 300 0.404 3.31 2017年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 7月27 364 300 0.416 3.55 日 4月26日 182 300 0.330 3.47 4月21日 91 250 0.280 3.42 3月24日 91 300 0.305 2.11 2月13日 91 250 0.282 3.99 1月23日 91 300 0.320 3.52 1月12日 182 300 0.420 3.80 1月6日 273 250 0.483 3.81 （完） (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)