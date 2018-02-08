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February 8, 2018 / 9:16 AM / in 2 days

更新版 1-中国汇市：人民币收盘暴挫1.05%为近两年半最大日跌幅，或就此点燃做空情绪

3 分钟阅读

    * 人民币收盘暴跌1.05%，中间价则续创8.11汇改来新高
    * 中间价疑似逆周期过滤，CFETS指数续大升
    * 离岸CNH大幅回调，带动在岸人民币下跌
    * 中国贸易数据或是人民币调整的原因之一

 (新增收盘报价和更多评论)
    路透上海/北京2月8日 - 人民币兑美元即期周四收盘暴跌1.05%创2015年8月12日以来最大单日
跌幅，盘中一度大跌954点至6.3550，中间价则续创8.11汇改以来新高。交易员指出，隔夜美元指数大幅反弹
，今日中间价疑似继续逆周期过滤，加上市场担忧过于强势汇率可能影响出口，离岸CNH调整带动在岸人民币
一路狂跌。
    
    他们并表示，国际股市震荡也可能在一段时间内为美指提供支持。另外中国公布的1月贸易顺差远低于市
场预期，也帮助拉低人民币即期汇率，但市场仍存较大结汇意愿，该预期也会限制人民币调整空间。
    
    离岸人民币兑美元即期大幅下行,盘中一度跌至6.3770元关口，与在岸即期价差阔至逾300点，套
利交易迅速增加，推动在岸汇价下挫，此举并释放了在岸压抑已久的购汇情绪。交易员并强调，不排除人民币
就此止住单边升值走势，迎来一波调整行情。
    
    “（离在岸）价差交易蛮多的，境内外套利盘这个力量就是推动境内暴跌的最大因素，整个平衡在中午左
右一下子被打破了，...加上压抑的购汇力量，境内情绪很容易被点燃。”一外资行交易员称。
    
    另外由于近期有疑似逆周期系数持续出手，人民币汇率CFETS指数升势明显加速，周四升0.45%创近22个月
新高。
    
    中国海关总署周四公布，以美元计价1月出口同比增长11.1%，进口同比增长36.9
%，路透调查预估中值分别为增长9.6%和9.8%；同时，1月贸易顺差为203.4亿美元，路透预估中值
为顺差541亿美元。
    
    全球汇市方面，美元兑其他主要货币周四脱离近期低点，得益于欧元疲势和美债收益率上升，但对最近股
市震荡的担忧令美元走势受限。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报
价：    
    
 在岸市场人民币兑美        今日             上日         升贬
 元                                                    
 即期成交价格<CNY=C        6.326           6.2596       -1.05%
               FXS>                                    
   中间价                 6.2822           6.2882       0.10%
 成交额<CNYSPTVOL=C    138.42亿美元     152.21亿美元       
               FXT>                                    
 日内波动幅度(pips)         750           日低6.355    日高6.28
   今年以来升贬幅度                                       2.94%
 2005年汇改以来升贬                                      30.83%
               幅度                                    
  一年期美元/人民币               1163                         
               掉期                                    
                                                       
                                                           
 离岸人民币市场            今日             上日               
   CNH即期                6.3481           6.3197              
 一年期NDF<CNY1YNDF        6.475           6.4396              
              OR=>                                     
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.323元；人民币兑欧元E
URCNYFIX16=CFXS、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7527元、5.7696
元和8.7744元。
 
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 曾祥进)
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