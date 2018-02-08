更新版 1-台湾货币市场：银行间调度平顺短率持稳，债券附买回利率稳中略升

* 银行间短率持稳，调度平顺 * 银行资金多短票持平 * RP利率稳中略升 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北2月8日 - 台湾银行间短率周四持稳。资金调度人士称，市场资金平稳，短率 没有太大变化，尤其还有不少银行有多余资金可供拆借，调度平顺。 他们指出，部分仍拆出余裕的银行也还收到不少拆借需求，至于一周的利率也大致维稳 在0.21-0.25%左右，没有太大变化。 〞明天虽然是周末，但变动可能不大，外资也没有明显汇出，〞一位大型商银交易员说 。 他们表示，外商银还有来排队冲销隔夜，仍算宽裕，拆借调度顺畅；至于票券商拆入的 需求随着近农历年愈来愈少。 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超83.68亿台币，连 五个交易日卖超共计651.98亿台币；上交易日为卖超166.66亿台币。 台币兑美元周四带量收贬逾1角至逾两周新低。交易员表示，由于美股走势陷 入震荡、美元持坚，带动台币随亚币趋弱盘跌，且随着外资汇出力道增温、人民币转弱，致 台币贬幅扩大并向29.400靠拢。 一资深汇银人士即称，外资连续数日在台股卖超后，且集中在周四大举汇出，单日净汇 出逾五亿美元。 根据央行最新统计，至周三通货发行数达2兆3,418余亿台币，银行间从1月15日起开始 向台银兑换新钞以来，通货发行数已累计增加约2,736亿台币。 本地时间17:35 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.390 29.270 台湾加权股价指数<.TWII 10,528.52 10,551.54 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.184% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.280% 0.179-0.280% --一周拆款利率区间 0.182-0.370% 0.179-0.370% --两周拆款利率区间 0.200-0.410% 0.310-0.400% **银行资金多短票持平** 短票部分，票券商交易员指出，时日愈近农历年底，票券商的缺口日小，大多是到期续 拆、到期续做而已；至于大型公股银行的资金相对充裕，不论拆款、短票都供予资金，有效 缓解资金需求。 一位大型票券商交易员认为，市况平稳宽裕，短票的量不多，销路可说是〞非常好〞。 〞银行算平稳，〞另外一位大票券商交易员表示。 今日跨农历年短票主要落在0.40-0.41%，同上日，年前0.38%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.407%，区间在0.39-0.42%， 成交132.95亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.405%，区间在0.39-0.42%，成 交88.28亿台币。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.407%，区间在0.36-0.42%，成交金额16.9 7亿台币；前日成交加权平均利率在0.416%，区间在0.39-0.44%，成交金额18.49亿台币。 台湾央行周四发行2,873.5亿台币定存单，发行余额增6.5亿台币；周五央行定存单到期 金额为2,385.8亿。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备278亿台币，累计超额准备2,052亿台币、 加计前期1%的超额准备4,621亿台币。 **RP利率稳中略紧** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，毕竟接近农历年底，且今日又有公债、近期连 串的国际债交割，寿险资金不足有提前赎回，债券附买回利率稳中偏紧，部分证券商将利率 上调1基点以吸引资金。 另一家大型证券商交易员则指出，寿险业因应国际板债券交割，从上周五开始已陆续到 期赎回，抽回资金。因此若太仰赖寿险资金可能较会感受紧俏，不过银行的资金还充裕。 〞整体台币资金水位算是充裕，反正如果钱不够就拆款支应吧，〞一位票券商交易员说 。 另外一家大型证券商交易员则表示，〞不能调以轻心，还是要小心，最后二天不做落点 ，因为变数还是很大。〞 周四交割紧缩因素有：财政部发行107/2期公债，金额250亿台币；至于周五则有三井住 友银行发行2.65亿美元债、花旗集团发行4.45亿美元债。（国际板债券交割请参考资 金一览表） 今日证券商与金融机构成交债券利率稳中略升，公债RP农历年前利率在0.31-0.32%，约 同上日；跨农历年利率主要在0.32-0.33%；另公司债RP农历年前利率在0.40-0.41%，跨农历 年0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率持稳；极短天期利率在0.23-0.26%，上日0.23-0 .25%；公债RP农历年前0.30%，跨农历年在0.31-0.32%；公司债农历年前利率0.29-0.30%； 跨农历年在0.32-0.34%。(完) (记者 高洁如; 审校)