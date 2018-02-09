重发-《图表新闻》瑞郎近期上涨，但料将重拾跌势

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路透伦敦2月9日 - 银行业者建议将做空瑞郎作为2018年首选策略，因为瑞士央行的货币政策紧缩步伐料将落后于欧洲央行，并且可能无法忍受瑞郎进一步升值。

本月瑞郎兑欧元从三年低点反弹，结束了长期贬值行情，部分原因在于本周股市暴跌，促使部分投资者买入相对安全的瑞郎避险。

但在各国决策者开始退出超常规刺激政策之际，分析师预计瑞士央行将在更长时间内维持宽松货币政策。该行称，瑞郎被高估，对出口商构成威胁，而退出货币刺激政策可能提振瑞郎。

路透调查显示，受访者预计到2018年底瑞郎兑欧元将达到1.20。这是2015年1月瑞士央行取消瑞郎汇率上限导致瑞郎飙升之前的水平。

瑞郎兑欧元周四升至四个月高点1.1448，脱离1月份触及的三年低点1.1833。

但分析师们预计，如果瑞郎进一步明显升值，瑞士央行将干预市场以阻止其升势。他们还预计市场将关注货币政策差异。

“瑞士利率市场已开始显示，预期瑞士央行与欧洲央行加息步伐相同。但如果观察瑞士央行发出的信号，我们认为该行加息步伐不大可能赶上欧洲央行，”法国巴黎银行外汇策略部门全球主管Michael Sneyd称。“当前的背景是欧洲经济十分强劲。”

法国巴黎银行本周建议客户卖出瑞郎兑欧元，并将未来六个月的汇率目标定在1.20瑞郎。

瑞银首席投资办公室将一个月后的瑞郎/欧元目标定在1.19，在1.15设定止损，不过该水准已经在周四被突破。

瑞银称，单从瑞郎走软看不出瑞士央行将缩减资产负债表。

法国农业银行分析师Manuel Oliveri称，瑞郎的“逐步贬值趋势”未变，不过瑞郎有可能兑欧元升至1.14，而后再重拾跌势。该银行维持对瑞郎/欧元汇率在年底达到1.19的预估。

瑞郎被视作全球最高估的货币之一，特别是与长期汇率均值相比较就更是如此。

但一些专家不认同这种比较。瑞士盈丰银行(EFG Bank)的Stefan Gerlach表示，与均衡水平相比，瑞郎最近只不过是略微有些高估了。

更为重要的是瑞士央行的看法，而且大多数分析师对该央行关于瑞郎估值过高的看法依然深信不疑。

1月末时曾有传言称，瑞士央行再度出手进行了干预。数据显示，去年瑞郎升值时，瑞士央行就曾采取行动抑制涨势，当时是因为投资者面对法国大选结果的不确定性抛售欧元，导致了瑞郎升值。

但押注瑞郎再度走软，令其作为避险货币声誉面临风险。本周股市突然大跌，则残忍地提醒投资者不要对市场进行单边押注。

分析师目前正在淡化瑞郎进一步升值的可能性，即便股市长期挫跌。

本月瑞郎兑欧元涨势相对温和，涨幅为0.5%；瑞郎兑美元则跌0.6%，因美元全线反弹。(完)