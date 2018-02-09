更新版 1-台湾货币市场：银行间短率持稳，农历年前最后一个周末需求活络

* 银行间短率持稳，年前最后一个周末需求活络 * 展望下周平稳机会仍大 * 短票资金情势平平 * RP利率尚能维稳 (更新拆款更央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北2月9日 - 台湾银行间短率周五持稳，成交活络。资金调度人士称，今日是年 前最后一个周末，交投活络，市场需求畅旺，不过供给也多，利率大多能持稳。 他们表示，今日需求还蛮不错，各银行积极短期调整准备数字。至于各方关切的外商银 动向，目前日系银行普遍仍多钱，此外欧洲大型银行和部分美系银行仍旧偏多，资金并不欠 缺。 〞我虽然没拆出，但一直接到好多电话要借钱，〞一位大型商银交易员说。 展望下周，另外一家商银交易人士表示，只要外汇市场数字未大幅变动，下周资金情势 预料可望平稳。台币兑美元午盘暂收贬1.1分报29.401。 〞感觉下周会稳稳的过去，不太会突然紧起来。〞另外一位大商银交易员说。 根据央行最新统计，至周四通货发行数达2兆3,659余亿台币，银行间从1月15日起开始 向台银兑换新钞以来，通货发行数已累计增加约2,977亿台币。 本地时间17:54 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.407 29.390 台湾加权股价指数<.TWII 10,371.72 10,528.52 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.184% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.280% 0.180-0.280% --一周拆款利率区间 0.178-0.360% 0.182-0.370% --两周拆款利率区间 0.190-0.410% 0.200-0.410% **短票资金情势平平** 短票部分，票券商交易员指出，今日虽是周末，但资金情势与前两日差不多，市场资金 平平，不到缺钱的地步，只要询问银行，多半能得到拆借。 展望下周，由于只剩下三个交易日，估计市况会平稳不至于有太大的波动。 〞大家的落点和资金都调的差不多了，下周不会有太大的波动。〞 今日跨农历年短票主要落在0.40-0.42%；上日在0.40-0.41%，年前短票落于0.37-38%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.405%，区间在0.38-0.42%， 成交154.37亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.407%，区间在0.39-0.42%，成 交132.95亿台币。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.403%，区间在0.36-0.44%，成交金额68.8 9亿台币；前日成交加权平均利率在0.407%，区间在0.36-0.42%，成交金额16.97亿台币。 台湾央行周五发行2,016.8亿台币定存单，较今日到期定存单金额2,385.8亿台币，发行 余额减369亿台币。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备416亿台币，至周日累计超额准备3,347亿 台币、加计前期1%的超额准备5,916亿台币。 **RP利率尚能维稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，投信紧但银行端资金尚可，整体资金偏紧一点 。 〞被抽钱的机会是有，而且又要过年了，〞一位大型证券商交易员说。 交易员表示，不少证券商年前的交易就做到今天为止，展望下周，交易家数应会大幅变 少，另外一方面，快过年了也怕资金不好调。 〞还要看这几天外汇的变动，就怕银行端走很多钱，搞不好会被影响到。〞一位票券商 交易员说。 周五交割的紧缩因素有三井住友银行发行2.65亿美元债、花旗集团发行4.45亿美 元债。（国际板债券交割请参考资金一览表） 下周一有多笔国际债交割，总计14.9亿美元、合约438亿台币。分别是Comcast Corpora tion拟发行8.0亿美元债；地可银行拟发行2.5亿美元债。星展银行拟发 行0.5亿美元债；瑞银伦敦分行拟发行1.90亿美元债；玉山银行发行无担保美元计 价无到期日非累积次顺位金融债券2亿美元；财政部发行〞财107-4期〞国库券，数额350亿 台币。 今日证券商与金融机构成交债券利率大致维稳，公债RP农历年前利率在0.31-0.32%，同 上日；跨农历年利率主要在0.32-0.33%；另公司债RP农历年前利率在0.40-0.41%，跨农历年 0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率稳中趋升；极短天期利率在0.25-0.30%，上日在 0.23-0.26%，跨农历年公债RP在0.30-0.33%，上日0.31-0.32%；跨农历年公司债RP在0.30-0 .36%，上日在0.32-0.34%。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)