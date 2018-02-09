更正-中国票据市场：资金充裕转贴利率下行，春节后或仍小跌惟跌幅有限

(更正内文第一段为足＂年＂国股电票，非足＂月＂国股电票)

路透北京2月9日 - 中国票据市场本周转贴利率小幅下行，春节前流动性宽松，票据供需整体平稳惟收票机构略多，交投亦算活跃，足年国股电票（国有和股份制银行签发的电子票据）利率小幅下行约3个bp（基点）。

交易员表示，下周进入春节假期前夕，市场交投将逐步趋淡，节后伊始在流动性维持稳定的形势下票据利率或仍会小幅下行。

上海一银行交易员说，“这周比较稳，供需都还可以，收的略多吧，因为资金特别松，足年国股电票最新成交在5.08%左右，比上周下了差不多3个点...这周大家还都在做业务，市场还算蛮活跃的。”

她并称，节后短暂一段时间内，流动性不会有太大变化，预计届时票据利率仍会小幅下行，“但跌幅也不会太大，3月份就更难说了，监管呀资金呀还是有不确定的。”

在定向降准以及临时准备金动用安排（CRA）等多措并举的帮助下，虽临近中国农历春节之际，但银行间市场流动性超预期宽松，央行公开市场亦维持了全周零操作，截至周五单周净回笼2,200亿元人民币，若调休工作日周日仍无操作，则将是公开市场连三周净回笼。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)