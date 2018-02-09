更新版 1-中国汇市：人民币缩量收升，中国通胀数据符合预期对市场影响甚微

* 人民币收盘缩量小升 * 中间价大幅下跌0.59%，创13个月最大单日跌幅 * 离岸CNH快速走升，推动在岸结汇热情 * 中国通胀数据符合预期对市场影响甚微 * 汇价短期或趋稳，寻求新的平衡区间 (新增收盘报价和更多评论) 路透北京/上海2月9日 - 人民币兑美元即期周五收盘缩量小升，中止昨日暴跌势头，中间价则 因定价机制而大幅下跌0.59%并创13个月来最大单日跌幅。交易员指出，这两日离岸CNH对在岸人民币 的影响较美指更为明显，而隔夜全球股市重挫并未继续推高美指，预计人民币仍有望整体维持升势。 他们并表示，中国公布通胀数据符合预期，对汇市影响甚微。客盘仍抓紧结汇的好时机，汇价短期或趋稳 ，以寻求新的平衡区间；临近春节，客盘成交意愿都比较淡，不少企业已经放假。而在当前成交量相对较小的 情况下，外汇交易新系统磨合期亦一定程度加剧市场波动，点差放大。 “很多机构还在搞系统，有的机构的授信还没有搞好很大程度上会影响交易量，估计得影响一半吧，... 点差扩大了，容易询不到价格。”一外资行交易员称。 另一中资行交易员表示，这两天大波动主要原因应该来自离岸CNH，“离岸上了在岸肯定要上嘛，离岸要 跌了，我们跟着下嘛，...我感觉离岸的干扰差不多了，后面也要看看美元到底怎么走吧。” 中国国家统计局周五公布，1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，与路透调查预估中值 一致，为去年7月以来最低水准。1月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨4.3%，略低于路透调 查预估中值4.4%，为2016年11月以来的最低。 全球汇市方面，日圆兑美元周五接近四个月高点，因全球股市再次重挫，推动资金纷纷涌向避险货币。冒 险意愿恶化及波动性上升，也意味着许多市场人士现在不得不结清当前仓位，而不是建立新仓。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3004 6.326 0.41% 中间价 6.3194 6.2822 -0.59% 成交额 98.99亿美元 138.42亿美元 日内波动幅度(pips) 430 日低6.335 日高6.292 今年以来升贬幅度 3.36% 2005年汇改以来升贬幅度 31.36% 一年期美元/人民币掉期 1170 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.315 6.3678 一年期NDF 6.453 6.5 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.301元；人民币兑欧元E URCNYFIX16=CFXS、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7425元、5.7743 元和8.8127元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 李文科/张金栋; 审校 吴云凌/曾祥进)