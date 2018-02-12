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February 12, 2018 / 12:04 AM / a day ago

重温稿--台湾货币市场：银行间短率持稳，农历年前最后一个周末需求活络

3 分钟阅读

    * 银行间短率持稳，年前最后一个周末需求活络
    * 展望下周平稳机会仍大
    * 短票资金情势平平
    * RP利率尚能维稳

     记者 高洁如
    路透台北2月9日 - 台湾银行间短率周五持稳，成交活络。资金调度人士称，今日是年
前最后一个周末，交投活络，市场需求畅旺，不过供给也多，利率大多能持稳。
    
    他们表示，今日需求还蛮不错，各银行积极短期调整准备数字。至于各方关切的外商银
动向，目前日系银行普遍仍多钱，此外欧洲大型银行和部分美系银行仍旧偏多，资金并不欠
缺。
    
    〞我虽然没拆出，但一直接到好多电话要借钱，〞一位大型商银交易员说。
    
    展望下周，另外一家商银交易人士表示，只要外汇市场数字未大幅变动，下周资金情势
预料可望平稳。台币兑美元午盘暂收贬1.1分报29.401。
        
    〞感觉下周会稳稳的过去，不太会突然紧起来。〞另外一位大商银交易员说。     
 
    根据央行最新统计，至周四通货发行数达2兆3,659余亿台币，银行间从1月15日起开始
向台银兑换新钞以来，通货发行数已累计增加约2,977亿台币。         
 本地时间17:54                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       29.407                   29.390    
 台湾加权股价指数<.TWII         10,371.72                 10,528.52    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.184%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.280%              0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.360%              0.182-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.410%              0.200-0.410%
  
    **短票资金情势平平**
    
    短票部分，票券商交易员指出，今日虽是周末，但资金情势与前两日差不多，市场资金
平平，不到缺钱的地步，只要询问银行，多半能得到拆借。
    
    展望下周，由于只剩下三个交易日，估计市况会平稳不至于有太大的波动。
    
    〞大家的落点和资金都调的差不多了，下周不会有太大的波动。〞
    
    今日跨农历年短票主要落在0.40-0.42%；上日在0.40-0.41%，年前短票落于0.37-38%。
 
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.405%，区间在0.38-0.42%，
成交154.37亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.407%，区间在0.39-0.42%，成
交132.95亿台币。

    在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.403%，区间在0.36-0.44%，成交金额68.8
9亿台币；前日成交加权平均利率在0.407%，区间在0.36-0.42%，成交金额16.97亿台币。
     
    台湾央行周五发行2,016.8亿台币定存单，较今日到期定存单金额2,385.8亿台币，发行
余额减369亿台币。
    
    拆款中心资料显示，周五银行超额准备416亿台币，至周日累计超额准备3,347亿
台币、加计前期1%的超额准备5,916亿台币。  
                  
          
    **RP利率尚能维稳**

    债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，投信紧但银行端资金尚可，整体资金偏紧一点
。
    
    〞被抽钱的机会是有，而且又要过年了，〞一位大型证券商交易员说。     
 
    交易员表示，不少证券商年前的交易就做到今天为止，展望下周，交易家数应会大幅变
少，另外一方面，快过年了也怕资金不好调。
    
    〞还要看这几天外汇的变动，就怕银行端走很多钱，搞不好会被影响到。〞一位票券商
交易员说。   
    　
    周五交割的紧缩因素有三井住友银行发行2.65亿美元债、花旗集团发行4.45亿美
元债。（国际板债券交割请参考资金一览表）      
    
    下周一有多笔国际债交割，总计14.9亿美元、合约438亿台币。分别是Comcast Corpora
tion拟发行8.0亿美元债；地可银行拟发行2.5亿美元债。星展银行拟发
行0.5亿美元债；瑞银伦敦分行拟发行1.90亿美元债；玉山银行发行无担保美元计
价无到期日非累积次顺位金融债券2亿美元；财政部发行〞财107-4期〞国库券，数额350亿
台币。
        
    今日证券商与金融机构成交债券利率大致维稳，公债RP农历年前利率在0.31-0.32%，同
上日；跨农历年利率主要在0.32-0.33%；另公司债RP农历年前利率在0.40-0.41%，跨农历年
0.42%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率稳中趋升；极短天期利率在0.25-0.30%，上日在
0.23-0.26%，跨农历年公债RP在0.30-0.33%，上日0.31-0.32%；跨农历年公司债RP在0.30-0
.36%，上日在0.32-0.34%。(完)   

 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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