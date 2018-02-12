修正-中国汇市：人民币早盘微贬，春节假期前交投清淡结购汇趋于平衡

(（内文第一段“周五”有误，应为“周一”）)

* 人民币早盘小贬，中间价大幅走升

* 春节前普遍清淡，市场结购汇相对均衡

* 流动性不佳点差略大

* 但不排除节前平头寸引发市场波动

路透北京2月12日 - 人民币兑美元即期周一早盘微幅贬值，而中间价走升193点。交易员指出，隔夜美指继续稳定在90上方，人民币亦在6.3左右遭遇升值阻力，逢低购汇盘亦不时出现，加上春节假期将至，市场交投偏谨慎，结购汇在当前位置趋于均衡，汇价仅小幅波动。

他们并表示，不排除春节前平头寸引发市场波动，主要是美指方向变数大，客盘和机构都不太会持有较大的头寸过年，料在最近三个交易日集中平盘，加上当前流动性不佳，或引发汇价短时波动。

“春节前，人民币多头也比较谨慎了，年前应该不会有大幅波动了，谁也不想持有比较大的头寸过年。”一外资行交易员称。

交易员并称，美指现在的走向非常不明确，春节假期可能会形成新的方向和判断，因此持有头寸过年并不明智，春节后的行情有很大不确定性。

北京时间11:36，人民币兑美元即期报6.3006元，上日收报6.3004元，夜盘终报6.3185元。今日人民币兑美元中间价报6.3001元，上日为6.3194元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为69.35亿美元，上日半日为51.65亿美元。

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.3085元附近，较上日升值约109点。

全球汇市方面，日圆兑美元周一小涨，但低于五个月高位；美股上周末段反弹，打压对传统避险货币的需求。美元兑日圆 JPY= 跌0.2%至108.62，但高于周五所创9月11日以来低位108.05日圆；美元兑日圆上周下跌近1.3%。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.442元, 上日尾盘为6.4404元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.3097元, 与在岸即期价差为91点，上一交易日尾盘报6.311元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.2975，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7358、5.7934和8.7191。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)