更新版 1--中国汇市：人民币放量收贬，节前自营头寸回补推动走弱但仍在区间

* 人民币放量收跌，无视中间价大幅走升 * 春节前自营头寸回补推动走弱但仍在区间 * 明后天交易料越来越清淡 * 不排除节前平头寸引发市场波动 (新增收盘报价和评论) 路透北京2月12日 - 人民币兑美元即期周一放量收跌，午后一度扩大跌幅至 逾300点，无视中间价走升193点。交易员指出，隔夜美指继续稳定在90上方，但有所 走弱，人民币在6.3左右遭遇升值阻力，逢低购汇盘和自营回补头寸推动下走弱，但仍在区 间中，和上周大幅波动相比，今日汇价波动幅度不算大。 他们并表示，不排除春节前平头寸引发市场波动，主要是美指方向变数大，客盘 和机构都不太会持有较大的头寸过年，料在最近三个交易日集中平盘，加上当前流动性不佳 ，或引发汇价短时波动。 “客盘结汇量少一些了，下午购汇略多一些，可能主要是自营头寸回补，今天相当于年 前最后的交易了，因为明天的起息日就跨过年了，....明后天交易估计越来越清淡了。”一 中资行交易员称。 一外资行交易员也称，春节前，人民币多头也比较谨慎了，年前应该不会有大幅波动了 ，谁也不想持有比较大的头寸过年，毕竟美指现在的走向非常不明确。 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中 间价周一预计会开在6.3085元附近，较上日升值约109点。 中国国家外管局管理检查司司长徐卫刚称，2018年外汇检查工作将更加突出防范短期跨 境资本流动风险，兼顾流出和流入，及时有效地开展打击，重点检查督促银行合规经营， 而在跨境资金大进大出时，需外汇检查执法发挥“减速”与“刹车”作用。 全球汇市方面，日圆兑美元周一小涨，但低于五个月高位；美股上周末段反弹，打压对 传统避险货币的需求。 三菱东京日联银行驻新加坡分析师Teppei Ino称，考虑到对通胀的关注，在周三的美国 消费者物价指数(CPI)公布前，投资者可能保持观望。如果美国1月份CPI表现强劲，推动债 券收益率再度上升，就可能打压到股市并刺激日圆需求。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.329 6.3004 -0.45% 中间价 6.3001 6.3194 0.31% 成交额 145.66亿美元 98.99亿美元 日内波动幅度(pips) 460 日低6.3305 日高6.28 45 今年以来升贬幅度 2.89% 2005年汇改以来升贬幅度 30.77% 一年期美元/人民币掉期 1150 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.339 6.311 一年期NDF 6.471 6.4404 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.3217 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.7559元、5.82元和8.7433元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红/杨淑祯)