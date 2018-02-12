更新版 1-《全球汇市》美元涨势暂竭，因美股延续涨势

(新增文末收盘表格) 路透纽约2月12日 - 美元兑欧元在录得近15个月来最好周度表现后周一下跌，因美国股 市反弹。上周美股遭大举抛售，标普500指数录得逾两年来最大单日跌幅。 所有资产类别均遭遇抛售，迫使作空美元的投资者出脱仓位。惴惴不安的投资者买入一 些相对安全的美国资产，也令美元得益。 根据路透的计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据，投机者的净美元空 头仓位下降，是六周内首次。 周一，美元的涨势结束，因欧元反弹。 “今年初美元处于全面守势，多数外国货币表现不俗，这一趋势今日再次浮现。我认为 ，其中一个原因是欧元/美元表现不错，”Wells Fargo Securities驻纽约的汇市策略部门 主管Nick Bennenbroek表示。 即使美元有延续上周涨势的空间，但分析师一致认为，美元总体下行趋势并没有改变。 “美国基本面改善，为美元至少回稳提供理据，但我将称之为熊市的回调，”道明证券 外汇策略部门北美主管Mark McCormick表示。 风险偏好潜回汇市，损及美元，也帮助提振了收益较高的新兴市场货币以及澳元和加元 等商品货币。 美元兑一篮子货币 下跌0.28%，报90.189，抹去上周录得的部份涨幅。 欧元兑美元 较周五尾盘上涨0.25%，至1.2284美元，此前触及1.2296美元的日内 高位。 相对于其他资产类别而言，上周汇市波动要小得多，但分析师表示，波动性已经上升。 德国商业银行表示，对美国通胀的担忧重回市场，从汇率波动性期权市场上升反映出来 。该行分析师表示，通胀忧虑不太可能很快消失，投资者应该习惯于外汇市场波动性“目前 仍然处于较高水准或甚至进一步上升。” 美元兑日圆 较上一日尾盘下跌0.09%，报108.69日圆，仍高于周五盘中低位108.0 5日圆，这是9月11日来最低水准。美元兑日圆上周下跌近1.3%。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2291 1.2233 +0.47 +2.46 1.1996 美元/日圆 108.64 108.78 -0.13 -3.58 112.67 欧元/日圆 133.54 133.30 +0.18 -1.21 135.18 美元/瑞郎 0.9390 0.9399 -0.10 -3.62 0.9743 英镑/美元 1.3835 1.3835 +0.00 +2.39 1.3512 美元/加元 1.2573 1.2576 -0.02 -0.03 1.2577 美元/离岸人民币 6.3222 6.3140 +0.13 -2.92 6.5125 澳元/美元 0.7858 0.7812 +0.59 +0.73 0.7801 欧元/瑞郎 1.1543 1.1501 +0.37 -1.25 1.1689 欧元/英镑 0.8881 0.8860 +0.24 -0.02 0.8883 新西兰元/美元 0.7262 0.7244 +0.25 +2.48 0.7086 美元/挪威克朗 7.9120 7.9643 -0.66 -3.59 8.2070 欧元/挪威克朗 9.7257 9.7561 -0.31 -1.25 9.8486 美元/瑞典克朗 8.0629 8.1013 -0.47 -1.69 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.9120 9.9183 -0.06 +0.74 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/徐文焰；审校 母红/龚芳)