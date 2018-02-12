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债券
February 12, 2018 / 11:31 PM / 更新于 6 hours ago

更新版 1-《全球汇市》美元涨势暂竭，因美股延续涨势

3 分钟阅读

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约2月12日 - 美元兑欧元在录得近15个月来最好周度表现后周一下跌，因美国股
市反弹。上周美股遭大举抛售，标普500指数录得逾两年来最大单日跌幅。

    所有资产类别均遭遇抛售，迫使作空美元的投资者出脱仓位。惴惴不安的投资者买入一
些相对安全的美国资产，也令美元得益。
        
    根据路透的计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据，投机者的净美元空
头仓位下降，是六周内首次。
    
    周一，美元的涨势结束，因欧元反弹。
        
    “今年初美元处于全面守势，多数外国货币表现不俗，这一趋势今日再次浮现。我认为
，其中一个原因是欧元/美元表现不错，”Wells Fargo Securities驻纽约的汇市策略部门
主管Nick Bennenbroek表示。
    
    即使美元有延续上周涨势的空间，但分析师一致认为，美元总体下行趋势并没有改变。
        
    “美国基本面改善，为美元至少回稳提供理据，但我将称之为熊市的回调，”道明证券
外汇策略部门北美主管Mark McCormick表示。
    
    风险偏好潜回汇市，损及美元，也帮助提振了收益较高的新兴市场货币以及澳元和加元
等商品货币。
    
    美元兑一篮子货币      下跌0.28%，报90.189，抹去上周录得的部份涨幅。
        
    欧元兑美元      较周五尾盘上涨0.25%，至1.2284美元，此前触及1.2296美元的日内
高位。
        
    相对于其他资产类别而言，上周汇市波动要小得多，但分析师表示，波动性已经上升。

    德国商业银行表示，对美国通胀的担忧重回市场，从汇率波动性期权市场上升反映出来
。该行分析师表示，通胀忧虑不太可能很快消失，投资者应该习惯于外汇市场波动性“目前
仍然处于较高水准或甚至进一步上升。”
        
    美元兑日圆      较上一日尾盘下跌0.09%，报108.69日圆，仍高于周五盘中低位108.0
5日圆，这是9月11日来最低水准。美元兑日圆上周下跌近1.3%。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价 
    欧元/美元                   1.2291   1.2233   +0.47   +2.46   1.1996
    美元/日圆                   108.64   108.78   -0.13   -3.58   112.67
    欧元/日圆                   133.54   133.30   +0.18   -1.21   135.18
    美元/瑞郎                   0.9390   0.9399   -0.10   -3.62   0.9743
    英镑/美元                   1.3835   1.3835   +0.00   +2.39   1.3512
    美元/加元                   1.2573   1.2576   -0.02   -0.03   1.2577
    美元/离岸人民币             6.3222   6.3140   +0.13   -2.92   6.5125
    澳元/美元                   0.7858   0.7812   +0.59   +0.73   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1543   1.1501   +0.37   -1.25   1.1689
    欧元/英镑                   0.8881   0.8860   +0.24   -0.02   0.8883
    新西兰元/美元               0.7262   0.7244   +0.25   +2.48   0.7086
    美元/挪威克朗               7.9120   7.9643   -0.66   -3.59   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.7257   9.7561   -0.31   -1.25   9.8486
    美元/瑞典克朗               8.0629   8.1013   -0.47   -1.69   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.9120   9.9183   -0.06   +0.74   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/徐文焰；审校 母红/龚芳)
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