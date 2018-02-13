更新版 2-香港个股：海航系公司近160亿港元出售住宅地予恒地，冀带来协同效应

(新增香港国际建投和恒基地产回应)

路透香港2月13日 - 海航集团旗下香港国际建设投资管理集团有限公司周二宣布，旗下成立的基金将以总代价约159.6亿港元，出售两幅位于启德的住宅地块予香港大型地产商--恒基地产，较一年多前的买入价高12%。

香港国际建投表示，因市场对启德区域的发展前景非常看好，多家地产发展商跟公司接触，希望寻求合作；而引入恒地的参与，能为公司持有启德的另外两幅住宅土地带来协同效应。

“我们相信，恒地参与启德区域的地产开发，能够发挥恒地的品牌效应，提升启德区域开发水平，带动我们旗下6563和6564地块的价值提升，增加协同效应。”香港国际建投董事会副主席刘军春表示。

香港国际建投早盘股价最多曾大涨近21%，至2.55港元的约11个月高位。其后升幅收窄，午盘尾段股价升6.16%。恒基地产涨近1%。

是次出售的两幅土地分别为新九龙内地段6565号及新九龙内地段6562号（分别位于启德第1K区3号地盘及启德第1L区3号地盘），两幅土地分别2016年11月2日及12月19日通过政府土地招标，以88.37亿港元和54.12亿港元批出予香港海岛建设地产有限公司及德广置业（总价约142.5亿港元），两者俱为海航实业旗下公司。

香港国际建投其后透过与母公司旗下的海实国际共组基金，投资海航实业投得的该两幅启德地块。公告指，是次交易以出售公司方式转让有关地块，预期出售事项将于周三（14日）完成。

中原测量师行执行董事张竞达表示，海航出售该两幅启德土地的价钱比2016年买入价高12%属合理。

“因为由2016年至今楼价也上升了约10%，现在的价钱只是反映地价随着楼价上升。”他说。

当年海航是以破同区地价的高价投得相关土地，张竞达指，某程度上是海航带起该区的地价提高，其后启德区内的新住宅楼盘开价达每平方尺2万多港元。

刘军春表示，这次交易可以让香港国际建投前期投资的基金提前回笼资金，并带来理想的回报，有利于公司更好的集中6563、6564地块以及其他业务的发展，提升公司业绩水准与市值。

海航集团自去年末以来面临资金紧张局面，并正在行动出售更多资产，降低杠杆。此前汤森路透旗下Reuters Loan Pricing Corp(LPC)报导，海航集团正与新鸿基地产进行独家谈判，洽谈一笔贷款，这笔贷款用于一宗与香港购地有关的债务再融资。

**恒地每平方尺楼面地价15,163港元接货**

6565号及6562号土地的总可建楼面面积合共约105.257万平方尺，以恒地的接货价159.6亿港元计，相当于每平方尺楼面地价15,163港元。

“我们很高兴买到（启德）该区最佳并可以望到海景的住宅地。”恒地发言人回应路透查询时表示。

恒地近年积极通过收购市区的旧楼重建，以增加土地储备，公司过去两年并没有在政府的土地招标中成功中标住宅土地。但公司在商业房地产的活动颇为活跃。

去年5月恒地以232.8亿港元中标政府中环美利道商业地盘，以总价计当时成为香港的新地王，但该纪录在半个月后即被打破。今年1月，恒地以99.5亿港元出售港岛东北角一幢写字楼物业。

据中原地产数据，恒地去年登记一手私人住宅买卖金额约130亿港元，在发展商中排行第五。

是次出售后，香港国际建投仍持有两幅启德的住宅土地，分别为新九龙内地段6564号及6563号（分别位于启德第1L区1号地盘及启德第1L区2号地盘），由公司于去年1月及3月分别以约55.3亿港元及74.41亿港元中标。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)