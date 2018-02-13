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February 13, 2018 / 9:32 AM / a day ago

更新版 1-台湾货币市场：短率稳中透坚，指标大型银行及外商缺钱令保守心态趋浓

3 分钟阅读

    * 银行间短率透坚，资金情势反转趋紧
    * 部分外商银和指标大银行缺钱，保守心态更浓
    * 短票尚能持稳
    * RP利率亦持平

 (更新拆款更央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北2月13日 - 台湾银行间短率周二稳中透坚。资金调度人士称，封关前倒
数第二日，不仅市场观望心态浓厚，且封关前股市大幅震荡，外商银资金持续汇出，
令资金情势有反转趋紧的意味。
    
    他们表示，上日的当日准备出现近期少见的负数，可见年前的紧俏气氛渐浓，尤
其是银行欠缺周转金，又有保守心态作祟，拆出更见观望。
    
    〞外商银供给不多，加上公股银行警觉心提高一点，市况偏紧一些，〞一家大型
外商银交易员说。
    
    另外，本地大型商银交易员也表示，年前存、放款都走钱，资金操作转为拆入因
应。估计这二天在午后更确定资金流向后，余钱会陆续释出。
    
    另外一家也拆入的小型商银交易员则表示，想提高周转金水位因此询拆入对象，
但供给并不多，目前尚在观望。
    
    今日大型银行拆款银行同业的一周左右天期的拆款调高数个基点至0.30%附近，供
给家数及金额均不算多。
       
    台股近期随美股大幅震荡，周一封关当日外资已连七个交易日卖超共计1,033.02
亿台币。
               
    根据央行最新统计，至周一通货发行数达2兆4,280余亿台币，银行间从1月15日起
开始向台银兑换新钞以来，通货发行数已累计增加约3,650.7亿台币。  
      
 本地时间  17:30                  今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.358                    29.400    
 台湾加权股价指数<.TWII             --                   10,421.09    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.290%              0.176-0.250%
   --一周拆款利率区间                --                   0.176-0.330%
   --两周拆款利率区间           0.176-0.410%              0.176-0.410%
    
    **短票缺口很小**
    
    短票部分，一位大型票券商交易员指出，今日短票市况平平，和昨天相差不多，
主因各方缺口不大。只不过，银行的余钱明显减少，年关在即各方做法趋于保守。
       
    〞明天剩一点点(缺口)了，明天剩得最少了，〞一位大型票券商交易员说。他们
表示，明天就是年关前最后一个交易日，各方都把缺口尽量排开，不至于有太大需求
无法满足。
    
    〞没有人会把明天弄得缺口很大啦，〞前述交易员说。

    今日跨农历年短票主要落在0.40-0.42%；上日在0.40-0.41%。
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.412%，区间在0.40-0.
42%，成交118.78亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.408%，区间在0.39
-0.42%，成交214.6亿台币。
 
    在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.413%，区间在0.39-0.44%，成交金
额35.29亿台币；前日成交加权平均利率在0.406%，区间在0.32-0.44%，成交金额164.
35亿台币。
     
    台湾央行周二发行3,488.5亿台币定存单，较今日到期定存单金额3,488.5亿台币
，发行余额未增减。周三央行存单到期3,439亿。
         
    拆款中心资料显示，周二银行超额准备负342台币，累计超额准备2,537亿
台币、加计前期1%的超额准备5,106亿台币。     
                   
          
    **RP利率持平**

    债券附买回(RP)市场方面，部分大型证券商今日已不做交易，提早封关。今日仍
有少数交易的证券商则表示，缺口很小，调资金不费力。
    
    〞券商最后几天如果调不平就亏大了，所以不会留缺口。年关最后几天不做调度
，因为若拉长几年来看，还是会有意外吃紧的风险，〞一位大型证券商交易员说。
            
    今日证券商与金融机构成交债券利率持平上日，公债RP农历年前利率在0.31-0.32
%；跨农历年利率主要在0.32-0.33%；另公司债RP农历年前利率亦同在0.40-0.41%，跨
农历年0.42%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率也能大致平稳；极短天期利率在0.25-0.30
%，跨农历年公债RP在0.30-0.33%，两者皆同上日；跨农历年公司债RP在0.31-0.36%，
上日亦同。(完)     

 (审校 杨淑祯)
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