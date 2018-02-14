重温稿-台湾货币市场：短率稳中透坚，指标大型银行及外商缺钱令保守心态趋浓

* 银行间短率透坚，资金情势反转趋紧 * 部分外商银和指标大银行缺钱，保守心态更浓 * 短票尚能持稳 * RP利率亦持平 记者 高洁如 路透台北2月13日 - 台湾银行间短率周二稳中透坚。资金调度人士称，封关前倒 数第二日，不仅市场观望心态浓厚，且封关前股市大幅震荡，外商银资金持续汇出， 令资金情势有反转趋紧的意味。 他们表示，上日的当日准备出现近期少见的负数，可见年前的紧俏气氛渐浓，尤 其是银行欠缺周转金，又有保守心态作祟，拆出更见观望。 〞外商银供给不多，加上公股银行警觉心提高一点，市况偏紧一些，〞一家大型 外商银交易员说。 另外，本地大型商银交易员也表示，年前存、放款都走钱，资金操作转为拆入因 应。估计这二天在午后更确定资金流向后，余钱会陆续释出。 另外一家也拆入的小型商银交易员则表示，想提高周转金水位因此询拆入对象， 但供给并不多，目前尚在观望。 今日大型银行拆款银行同业的一周左右天期的拆款调高数个基点至0.30%附近，供 给家数及金额均不算多。 台股近期随美股大幅震荡，周一封关当日外资已连七个交易日卖超共计1,033.02 亿台币。 根据央行最新统计，至周一通货发行数达2兆4,280余亿台币，银行间从1月15日起 开始向台银兑换新钞以来，通货发行数已累计增加约3,650.7亿台币。 本地时间 17:30 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.358 29.400 台湾加权股价指数<.TWII -- 10,421.09 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.290% 0.176-0.250% --一周拆款利率区间 -- 0.176-0.330% --两周拆款利率区间 0.176-0.410% 0.176-0.410% **短票缺口很小** 短票部分，一位大型票券商交易员指出，今日短票市况平平，和昨天相差不多， 主因各方缺口不大。只不过，银行的余钱明显减少，年关在即各方做法趋于保守。 〞明天剩一点点(缺口)了，明天剩得最少了，〞一位大型票券商交易员说。他们 表示，明天就是年关前最后一个交易日，各方都把缺口尽量排开，不至于有太大需求 无法满足。 〞没有人会把明天弄得缺口很大啦，〞前述交易员说。 今日跨农历年短票主要落在0.40-0.42%；上日在0.40-0.41%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.412%，区间在0.40-0. 42%，成交118.78亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.408%，区间在0.39 -0.42%，成交214.6亿台币。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.413%，区间在0.39-0.44%，成交金 额35.29亿台币；前日成交加权平均利率在0.406%，区间在0.32-0.44%，成交金额164. 35亿台币。 台湾央行周二发行3,488.5亿台币定存单，较今日到期定存单金额3,488.5亿台币 ，发行余额未增减。周三央行存单到期3,439亿。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备负342台币，累计超额准备2,537亿 台币、加计前期1%的超额准备5,106亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，部分大型证券商今日已不做交易，提早封关。今日仍 有少数交易的证券商则表示，缺口很小，调资金不费力。 〞券商最后几天如果调不平就亏大了，所以不会留缺口。年关最后几天不做调度 ，因为若拉长几年来看，还是会有意外吃紧的风险，〞一位大型证券商交易员说。 今日证券商与金融机构成交债券利率持平上日，公债RP农历年前利率在0.31-0.32 %；跨农历年利率主要在0.32-0.33%；另公司债RP农历年前利率亦同在0.40-0.41%，跨 农历年0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率也能大致平稳；极短天期利率在0.25-0.30 %，跨农历年公债RP在0.30-0.33%，两者皆同上日；跨农历年公司债RP在0.31-0.36%， 上日亦同。(完) (审校 杨淑祯)