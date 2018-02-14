更正-新兴汇市：多数亚币上涨，美国公布通胀数据前美元走低

(更正：因译文有误，改写第四和第五段译文。小标下面第二段改为“美元在亚洲全线走弱”，非“美元在亚 洲全线走强”) 路透2月14日 - 多数亚洲货币周三走升，因美国公布通胀数据之前美元下跌；通胀数据可能提高、也可能 降低对于全球加速升息的预期。 美元指数 下跌0.3%，投资人在美国消费者物价指数(CPI)公布前惴惴不安。 预估美国1月整体消费者物价年增率将下滑至1.9%，核心通胀率则将来到1.7%，若符合预期将可降低投资 人的紧张。 不过投资者担心通胀数据可能大幅高于预期，一如几周前的薪资数据。这项薪资数据引发了全球股市急跌 ，并对新兴亚币构成重压。 “我认为亚洲汇市今天的走势不是被基本面所推动，这只是投资者在1月的修正后，逐步恢复美元空头部 位。2017年这些空仓取得成功。”Skandinaviska Enskilda Banken亚洲策略主管Sean Yokota表示。 “(美联储主席)鲍威尔昨晚的谈话缓解了对联储不确定性的疑虑，目前来看，如果今天的CPI数据令人失 望，美元将再次疲软。” 在韩国，投资者向股市投资，提振韩元 上涨0.6%至近两周高位；韩元在地区性货币中领涨。 印尼卢比 上涨0.3%，台币 微幅走高。 泰铢 涨0.4%，今日稍晚泰国央行将公布货币政策决定。预计泰国央行会将政策利率维持在接近纪 录低位的水平不变。 菲律宾披索 跌0.1%，接近11年半低位。菲律宾披索是2018年以来表现最差的亚币。 **马币** 马币 上涨0.4%。马来西亚稍早公布的经济数据显示，该国第四季经济较上年同期增长5.9%，好于 预期。 Oanda的亚太交易主管Stephen Innes表示，马币上涨更可能是因为美元在亚洲全线走弱，而不是因为马来 西亚的GDP数据。 坡元 上涨0.3%，此前该国公布的修正数据显示，新加坡2017年GDP增长3.6%，为2014年以来最高。 印度卢比 上涨0.3%。周一公布的数据显示，印度1月零售物价通胀较12月创下的17个月高点略微 回落，但连续第三个月高于印度央行设定的中期目标4%。 上周印度央行维持附买回利率 不变，但警告将密切关注通胀。该行还称经济增长需要“悉心 培养”。 亚洲 当日 今年以来 2017年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 107.23 107.82 +0.55 +5.07 112.67 坡元 1.3185 1.3221 +0.27 +1.43 1.3373 台币 29.311 29.358 +0.16 +1.83 29.848 韩元 1076.10 1084.50 +0.78 -0.52 1070.50 泰铢 31.36 31.49 +0.41 +3.89 32.58 菲律宾披索 51.95 51.98 +0.06 -3.89 49.93 印尼卢比 13620.00 13655.00 +0.26 -0.40 13565.00 印度卢比 64.12 64.31 +0.29 -0.39 63.87 马币 3.9220 3.9370 +0.38 +3.11 4.0440 人民币 6.3392 6.3400 +0.01 +2.65 6.5069 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完)