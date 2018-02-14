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亚洲
February 14, 2018 / 6:13 AM / 2 days ago

更正-新兴汇市：多数亚币上涨，美国公布通胀数据前美元走低

2 分钟阅读

 (更正：因译文有误，改写第四和第五段译文。小标下面第二段改为“美元在亚洲全线走弱”，非“美元在亚
洲全线走强”)
    路透2月14日 - 多数亚洲货币周三走升，因美国公布通胀数据之前美元下跌；通胀数据可能提高、也可能
降低对于全球加速升息的预期。
    
    美元指数      下跌0.3%，投资人在美国消费者物价指数(CPI)公布前惴惴不安。
    
    预估美国1月整体消费者物价年增率将下滑至1.9%，核心通胀率则将来到1.7%，若符合预期将可降低投资
人的紧张。

    不过投资者担心通胀数据可能大幅高于预期，一如几周前的薪资数据。这项薪资数据引发了全球股市急跌
，并对新兴亚币构成重压。
    
    “我认为亚洲汇市今天的走势不是被基本面所推动，这只是投资者在1月的修正后，逐步恢复美元空头部
位。2017年这些空仓取得成功。”Skandinaviska Enskilda Banken亚洲策略主管Sean Yokota表示。
    
    “(美联储主席)鲍威尔昨晚的谈话缓解了对联储不确定性的疑虑，目前来看，如果今天的CPI数据令人失
望，美元将再次疲软。”

    在韩国，投资者向股市投资，提振韩元          上涨0.6%至近两周高位；韩元在地区性货币中领涨。
    
    印尼卢比      上涨0.3%，台币        微幅走高。
    
    泰铢        涨0.4%，今日稍晚泰国央行将公布货币政策决定。预计泰国央行会将政策利率维持在接近纪
录低位的水平不变。
    
    菲律宾披索          跌0.1%，接近11年半低位。菲律宾披索是2018年以来表现最差的亚币。   

    
    **马币**
    
    马币        上涨0.4%。马来西亚稍早公布的经济数据显示，该国第四季经济较上年同期增长5.9%，好于
预期。
    
    Oanda的亚太交易主管Stephen Innes表示，马币上涨更可能是因为美元在亚洲全线走弱，而不是因为马来
西亚的GDP数据。
    
    坡元      上涨0.3%，此前该国公布的修正数据显示，新加坡2017年GDP增长3.6%，为2014年以来最高。
    
    印度卢比        上涨0.3%。周一公布的数据显示，印度1月零售物价通胀较12月创下的17个月高点略微
回落，但连续第三个月高于印度央行设定的中期目标4%。
    
    上周印度央行维持附买回利率           不变，但警告将密切关注通胀。该行还称经济增长需要“悉心
培养”。
    
                                        亚洲     当日  今年以来   2017年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   107.23    107.82   +0.55   +5.07    112.67
    坡元                   1.3185    1.3221   +0.27   +1.43    1.3373
    台币                   29.311    29.358   +0.16   +1.83    29.848
    韩元                  1076.10   1084.50   +0.78   -0.52   1070.50
    泰铢                    31.36     31.49   +0.41   +3.89     32.58
    菲律宾披索              51.95     51.98   +0.06   -3.89     49.93
    印尼卢比             13620.00  13655.00   +0.26   -0.40  13565.00
    印度卢比                64.12     64.31   +0.29   -0.39     63.87
    马币                   3.9220    3.9370   +0.38   +3.11    4.0440
    人民币                 6.3392    6.3400   +0.01   +2.65    6.5069
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
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