更新版 1-中国汇市：人民币兑美元近收平成交稀疏，关注春节期间美指动向

* 人民币近收平，而中间价大幅走贬181点 * 美指未站稳90上方一度推升人民币 * 但午后成交稀疏，价格变动较随意 * 春节后人民币仍看涨 (新增评论和收盘报价) 路透上海2月14日 - 人民币兑美元即期周三近收平；中间价则大幅走贬181点，创近三周新低。交易员称，今天是春节前最后一个交易日，全日成交额不足70亿美元，美元指数未能站稳90上方以及购汇需求明显减少，一度推升人民币，但午后成交更为稀疏，价格变动较随意。 他们并表示，市场期待稍晚美国公布通胀数据，以进一步判断美元方向，加上春节长假将至，美指走势有很大不确定性，机构均减仓过年，不过市场仍普遍预期人民币节后继续走强概率高。 “下午就没什么东西，变动都挺随机的，成交太少了，美元变动也反映不出来，...人民币稍微贬了一点点，也没有人砸了，砸了也没人接，都过年了。”一外行交易员指出。 中国今年春节假期为2月15日至2月21日。 他们并认为，春节后人民币走势的关键是美指的走向，属于完全不可控的因素，除非美元强势走升，否则人民币仍维持强势。 中国1月央行口径的外汇占款增加44.82亿元人民币，逆转上月跌势，这一增量并创下27个月新高，显示跨境资本流动性形势明显好转，不排除已经从资本流出转向资本流入。分析师指出，这其中最大的推动力来自于1月人民币大幅升值。 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日跌0.49%至96.12；SDR篮子指数跌至97.02，BIS篮子指数跌至98.55。 全球汇市方面，美元兑日圆周三下滑至15个月低点，在美国今日稍晚关键的通胀数据出炉前，投资者仍心有不安，凸显近期股市剧烈波动后冒险情绪仍脆弱。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3441 6.344 0.00% 中间价 6.3428 6.3247 -0.29% 成交额 69.26亿美元 100.57亿美元 日内波动幅度(pips) 267 日低6.3547 日高6.328 今年以来升贬幅度 2.65% 2005年汇改以来升贬幅度 30.46% 一年期美元/人民币掉期 1125 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.3335 6.333 一年期NDF 6.4645 6.466 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.348元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8527元、5.9121元和8.8234元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红/张喜良)