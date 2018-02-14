更新版 1-台湾货币市场：年关前最末日短率偏升，银行为补积数急拆入

* 银行间年关前最后交易日偏升，资金情势趋紧 * 银行进出资金多，为补积数急拆入 * 短票缺口少 * RP市场交易清淡 (更新拆款、通货发行额及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北2月14日 - 台湾银行间短率周三在年关最后交易日偏升。资金调度人士 称，整体市场资金调度并不算顺畅，保守心态充斥，加以全体银行准备数字连两日负 数且扩大，使银行更不敢开太大的负数，宁愿即时找钱回补。 交易员表示，市场整体应仍有余钱，只不过库现高涨，压低了周转金，且全体银 行准备数字已连续两日负数，尤其上日修正后负数达到400余亿台币，担忧积数不够， 又要连续累计共六日，因此银行拆出心态保守，可供拆出余钱很少。 〞今天努力来补的，都是负数的银行，〞前述大型银行交易员说。 综合数家交易员说法，今日银行间同业一周左右拆款利率较上日再趋升数基点， 至0.34-0.35%左右。 另外一家大型商银交易员说，今日虽已是年关前最后交易日，但银行进出非常多 ，市况偏向紧俏，要拆入并不好拆。 〞要借钱，要打很久的电话，〞前述大型商银交易员表示。 根据央行最新统计，至周三农历春节前最后一个营业日通货发行数达2兆4,743亿 台币，较去年最高发行额增加1,297亿台币。 银行间从1月15日起开始向台银兑换新钞 以来，通货发行数已累计增加约4,113.76亿台币。 本地时间 17:58 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.342 29.358 台湾加权股价指数<.TWII -- -- > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.350% 0.176-0.290% --一周拆款利率区间 -- -- --两周拆款利率区间 0.176-0.400% 0.176-0.410% **短票缺口少** 短票部分，一位大型票券商交易员指出，今天缺口有限，一下就调平了，包括短 票及拆款都有少量交易。他们也说，银行间同业间拆款调度并不活络，但票券商的到 期拆款多能续借，年关前最末个交易日尚且平顺。 另一位大型交易员说，缺口小，成交不算活络。已有不少交易部人员提早休假过 年。 今日跨农历年短票主要落在0.40-0.42%；同上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.415%，区间在0.40-0. 42%，成交136.4亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.412%，区间在0.40- 0.42%，成交118.78亿台币。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.412%，区间在0.39-0.42%，成交金 额35.09亿台币；前日成交加权平均利率在0.413%，区间在0.39-0.44%，成交金额35.2 9亿台币。 台湾央行周三发行3,439亿台币定存单，较今日到期定存单金额3,439亿台币，发 行余额未增减。 拆款中心资料显示，周三银行超额准备负150亿台币，至下周二(20日)累计 超额准备1,359亿台币、加计前期1%的超额准备3,928亿台币。 **RP市场交易清淡** 债券附买回(RP)市场方面，多数大型证券商今日已不做交易，只剩很少人留守。 票券商交易员则表示，投信资金转多，市况趋松，年前最末日相对宽裕。 〞我进来做点行政事务，不是交易。〞一位大型证券商交易员说。另外一票券商 交易员则表示，今日市况趋松，部分跨年后公司债利率略向下。 今日证券商与金融机构成交债券附买回很少，跨农历年参考利率在0.32-0.33%； 公司债RP跨农历年利率在0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率稳中有松；跨农历年公债RP同上日在0.30- 0.33%；跨农历年公司债RP在0.28-0.36%；上日0.31-0.36%。(完) (审校 杨淑祯)