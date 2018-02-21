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February 21, 2018 / 12:02 AM / a day ago

重温稿-台湾货币市场：年关前最末日短率偏升，银行为补积数急拆入

3 分钟阅读

    * 银行间年关前最后交易日偏升，资金情势趋紧
    * 银行进出资金多，为补积数急拆入
    * 短票缺口少
    * RP市场交易清淡

     记者 高洁如
    路透台北2月14日 - 台湾银行间短率周三在年关最后交易日偏升。资金调度人士
称，整体市场资金调度并不算顺畅，保守心态充斥，加以全体银行准备数字连两日负
数且扩大，使银行更不敢开太大的负数，宁愿即时找钱回补。
     
    交易员表示，市场整体应仍有余钱，只不过库现高涨，压低了周转金，且全体银
行准备数字已连续两日负数，尤其上日修正后负数达到400余亿台币，担忧积数不够，
又要连续累计共六日，因此银行拆出心态保守，可供拆出余钱很少。
    
    〞今天努力来补的，都是负数的银行，〞前述大型银行交易员说。
    
    综合数家交易员说法，今日银行间同业一周左右拆款利率较上日再趋升数基点，
至0.34-0.35%左右。
    
    另外一家大型商银交易员说，今日虽已是年关前最后交易日，但银行进出非常多
，市况偏向紧俏，要拆入并不好拆。
    
    〞要借钱，要打很久的电话，〞前述大型商银交易员表示。
                   
    根据央行最新统计，至周三农历春节前最后一个营业日通货发行数达2兆4,743亿
台币，较去年最高发行额增加1,297亿台币。 银行间从1月15日起开始向台银兑换新钞
以来，通货发行数已累计增加约4,113.76亿台币。 
      
 本地时间   17:58                 今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.342                     29.358    
 台湾加权股价指数<.TWII             --                         --
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.350%              0.176-0.290%
   --一周拆款利率区间                --                        --
   --两周拆款利率区间           0.176-0.400%              0.176-0.410%
    
    **短票缺口少**
    
    短票部分，一位大型票券商交易员指出，今天缺口有限，一下就调平了，包括短
票及拆款都有少量交易。他们也说，银行间同业间拆款调度并不活络，但票券商的到
期拆款多能续借，年关前最末个交易日尚且平顺。
    
    另一位大型交易员说，缺口小，成交不算活络。已有不少交易部人员提早休假过
年。

    今日跨农历年短票主要落在0.40-0.42%；同上日。
     
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.415%，区间在0.40-0.
42%，成交136.4亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.412%，区间在0.40-
0.42%，成交118.78亿台币。
 
    在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.412%，区间在0.39-0.42%，成交金
额35.09亿台币；前日成交加权平均利率在0.413%，区间在0.39-0.44%，成交金额35.2
9亿台币。
     
    台湾央行周三发行3,439亿台币定存单，较今日到期定存单金额3,439亿台币，发
行余额未增减。
         
    拆款中心资料显示，周三银行超额准备负150亿台币，至下周二(20日)累计
超额准备1,359亿台币、加计前期1%的超额准备3,928亿台币。  
       
                        
    **RP市场交易清淡**

    债券附买回(RP)市场方面，多数大型证券商今日已不做交易，只剩很少人留守。
票券商交易员则表示，投信资金转多，市况趋松，年前最末日相对宽裕。
    
    〞我进来做点行政事务，不是交易。〞一位大型证券商交易员说。另外一票券商
交易员则表示，今日市况趋松，部分跨年后公司债利率略向下。
     
    今日证券商与金融机构成交债券附买回很少，跨农历年参考利率在0.32-0.33%；
公司债RP跨农历年利率在0.42%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率稳中有松；跨农历年公债RP同上日在0.30-
0.33%；跨农历年公司债RP在0.28-0.36%；上日0.31-0.36%。(完)

 (审校 杨淑祯)
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