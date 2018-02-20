更新版 1-港股业绩：恒生银行去年净利增长23%符预期，料今年贷款需求仍强劲

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路透香港2月20日 - 香港本地主要银行--恒生银行周二公布，2017年度净利同比增长23%，基本符合市场预期，主要得益于生息资产增加以及存款组合优化。展望今年，由于经济环境向好，预计贷款需求保持强劲。

据公告，该行于2017年1-12月净利为200.18亿港元，上年同期则为162.12亿港元，基本符合汤森路透SmartEstimate预测的192.42亿港元。

董事会建议发派第四次中期股息每股3.1港元，全年派息6.7港元，相对每股盈利10.3港元的派息比率为65%，上年同期则为73%。

恒生银行副董事长兼行政总裁郑慧敏指出，“本行进一步加强与客户之连系，致力应对银行及金融服务业市场之转变，令2017年业绩表现良好。”

她并指出，期内营业溢利增长24%，达到创纪录之235.47亿港元，贷款及存款亦有健康而均衡之增长。净利息收入增加10%至245.77亿港元，主要得益于赚取利息之平均资产增加6%、存款组合得到优化以及净利息收益率改善9个基点至1.94%。

在投资环境向好的情况下，公司非利息收入上升29%至107.80亿港元，证券经纪业务因市道畅旺而表现强劲，财富管理业务收入更增加33%至87.69亿港元。

**去年贷款增长15%**

恒生银行环球银行业务总监徐振文在记者会上称，由于零售、商业以至环球银行贷款增长强劲，去年全行的总贷款增长15%，按照今年1月份的贷款需求情况来看，相信在政府维持稳定增长的策略下经济向好，贷款需求亦将保持强劲。

郑慧敏并指出，由于香港银行体系总结余仍然充裕，本地银行可能最要到下半年才考虑是否跟随美国息口而上调贷款利率。而加息周期对银行业务有正面作用，该行期望今年仍然保持良好的贷款质素。

该行于2017年末的总减值贷款对总客户贷款比率为0.24%，总贷款减值准备对总客户贷款比率为0.20%，2016年底则分别为0.46%及0.26%。

恒生银行中午公布业绩后股价一度转升，其后随大市再度转跌且跌幅扩大，终场收跌1.61%，报189.2港元。

恒生银行为汇丰控股旗下分支。汇控同日公布，2017年税前溢利增长逾一倍，因较上年少了巨额重整支出，但表现仍逊于市场预期，因美国税改导致一笔减记所致。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 屈桂娟)