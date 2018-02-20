更正-欧洲汇市：英镑下跌，本周稍后英国将公布关键的薪资数据

(因译文有误，内文第一段应为“薪资数据”，而非“企业业绩”)

* 2018年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦2月20日 - 英镑兑美元周二下跌，因美元从近期低位反弹，交易商称他们正在关注本周稍后将公布的英国薪资数据，这些数据将帮助巩固英国央行将在5月升息的预期。

英国央行总裁卡尼本月稍早表示，升息步伐需要略微加快，且幅度要大于预期，市场认为5月升息的概率大约为80%。

分析师称，5月升息已大体反映在英镑走势中，今年迄今英镑兑美元已累计涨3.4%；英镑如果要进一步上涨，需要英国退欧情势更明朗，或者升息预期增加。

“我们需要看到(薪资数据)严重逊于预期，市场才会重新评估5月升息的可能性，”丹麦丹斯克银行的策略师Morten Helt表示，指的是定于周三公布的英国薪资数据。

市场认为该数据很重要，因为英国央行曾暗示，需先看到薪资压力，才会开始升息。

卡尼周二将在英国议会的一个委员会讲话，但分析师表示，预计他会坚持本月稍早的看法，即市场已经开始消化5月升息的前景。

Helt表示，他认为市场对未来两年进一步加息的可能性估计不足，但这些预期的调整以及反映到英镑走势上面需要时间。

0925GMT，英镑/美元跌0.3%报1.3953美元。英镑/欧元小涨至0.88495英镑。

交易员将关注下月的欧盟领导人会议，从中了解英国脱欧过渡协议方面的进展。(完)