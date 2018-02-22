重温稿-台湾货币市场：农历年后首交易日短率稳中略松，缺口小短票成交意愿低

* 银行间拆借一周短率略微松动 * 到期拆款部分未续做，需求不殷 * 短票市场缺口小，成交意愿低 * 债券附买回市况平淡 记者 高洁如 路透台北2月21日 - 农历年后首日营业日，台湾银行间短率周三稳中略松。资金 调度人士称，各方除观望资金回笼速度之外，也对拆借等短率看法略显保守，部分银 行到期拆款未续做，需求不高，至于短票市场成交意愿略低。 他们指出，一周的银行间拆借因落点仍在2月底，因短钱仍充裕，利率稍有走滑。 至于跨月拆借也有银行开始供给，目前利率约在0.38-0.41%不等。 〞因为预期有些回笼，我也不急着拆入，贵的钱先不拆了，先等一下再说，〞一 位中型民营银行交易员说。 银行交易员表示，今日一周月内同业拆款利率主要在0.27-0.33%，较上交易日走 滑。封关日当天银行间同业一周左右拆款利率主要在0.34-0.35%左右。 他们表示，因为票券商今日缺口仍小，因此需求不殷。至于银行则因目前离提存 期底尚远，也多宁愿等待时间来厘清市场现况，因此目前银行的同业拆借需求并不高 。至于通货回笼情况，目前尚不明显，还要看今日稍晚的数字而定。 根据央行最新统计，至周三农历春节前的封关日通货发行数最高达2兆4,743亿台 币，较去年最高发行额增加1,297亿台币，或年增5.53%。。银行间从1月15日起开始向 台银兑换新钞以来，通货发行数已累计增加约4,113.76亿台币。 本地时间 17:41 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.245 29.342 台湾加权股价指数<.TWII 10,714.44 -- > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.250% 0.176-0.350% --一周拆款利率区间 0.176-0.390% -- --两周拆款利率区间 0.176-0.410% 0.176-0.400% **短票落点少成交也少** 短票部分，一位大型票券商交易员指出，今日缺口很小，也先从利率低的开始做 ，主要是银行在回来上班首日以观望居多，和银行成交以拆款为主，短票缺口小，成 交少，至于利率仍在寻求共识。 他们表示，短票方面若是30天期落点会在3月底之前，目前银行能接受稍低利率， 普遍接近0.40%；跨季的利率则稍高。 〞开春大家就是会这样，询来询去，不知道要开在那里，〞一位大型票券商交易 员说。 另有大型票券商交易主管表示，〞今天有点乱，大家都东问西问，和金融机构大 家都到期很少，有点难取得共识。〞 今日约30天季底前落点的短票主要小幅滑落在0.38-0.40%；跨季落点的短票则0.4 0-0.42%，亦有大型银行落在0.44%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.411%，区间在0.38-0. 46%，成交42.45亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.415%，区间在0.40- 0.42%，成交136.4亿台币。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.420%，区间在0.40-0.44%，成交金 额20.99亿台币；前日成交加权平均利率在0.412%，区间在0.39-0.42%，成交金额35.0 9亿台币。 台湾央行周三发行9,985.5亿台币定存单，较今日到期定存单金额10,888.8亿台币 ，发行余额减903.3亿台币。 周四央行的定存单到期2,627亿；周五则有231亿台币到期。 拆款中心资料显示，周三银行超额准备909亿台币，累计超额准备2,243亿 台币、加计前期1%的超额准备4,812亿台币。 **债券附买回市况平淡** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，投信因申购款流入，找券需求较强 ，但因甫开红盘较无交易券可供承作，市况偏向平淡。 〞有几家投信来问，但我没有多余的券，只能到期续作。〞一位大型证券商交易 员说。 另一票券商交易员也称，今日投信资金偏多，因应农历春节后资金回笼，因此将 跨月利率往下调整1个基点。 今日证券商与金融机构成交月内公债RP利率在0.30-0.31%。跨月成交则在0.31-0. 32%；而公司债RP月内成交利率则在0.40%，至于跨月成交在0.41-0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作极短天期利率在0.24%；公债RP月内利率主要在0. 27-0.30%，跨月在0.29-0.30%；公司债月内利率主要成交在0.28-0.30%，跨月在0.30- 0.35%。(完) (集体采写 董永年；审校 杨淑祯)