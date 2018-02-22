FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中美关系
#比特币
#半岛局势
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
亚洲
February 22, 2018 / 12:04 AM / 2 days ago

重温稿-台湾货币市场：农历年后首交易日短率稳中略松，缺口小短票成交意愿低

3 分钟阅读

    * 银行间拆借一周短率略微松动
    * 到期拆款部分未续做，需求不殷
    * 短票市场缺口小，成交意愿低
    * 债券附买回市况平淡

     记者 高洁如
    路透台北2月21日 - 农历年后首日营业日，台湾银行间短率周三稳中略松。资金
调度人士称，各方除观望资金回笼速度之外，也对拆借等短率看法略显保守，部分银
行到期拆款未续做，需求不高，至于短票市场成交意愿略低。
    
    他们指出，一周的银行间拆借因落点仍在2月底，因短钱仍充裕，利率稍有走滑。
至于跨月拆借也有银行开始供给，目前利率约在0.38-0.41%不等。
    
    〞因为预期有些回笼，我也不急着拆入，贵的钱先不拆了，先等一下再说，〞一
位中型民营银行交易员说。
    
    银行交易员表示，今日一周月内同业拆款利率主要在0.27-0.33%，较上交易日走
滑。封关日当天银行间同业一周左右拆款利率主要在0.34-0.35%左右。   
    
    他们表示，因为票券商今日缺口仍小，因此需求不殷。至于银行则因目前离提存
期底尚远，也多宁愿等待时间来厘清市场现况，因此目前银行的同业拆借需求并不高
。至于通货回笼情况，目前尚不明显，还要看今日稍晚的数字而定。
    
    根据央行最新统计，至周三农历春节前的封关日通货发行数最高达2兆4,743亿台
币，较去年最高发行额增加1,297亿台币，或年增5.53%。。银行间从1月15日起开始向
台银兑换新钞以来，通货发行数已累计增加约4,113.76亿台币。   
 本地时间   17:41                 今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.245                    29.342    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,714.44                       --
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.250%              0.176-0.350%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.390%                   --
   --两周拆款利率区间           0.176-0.410%              0.176-0.400%
    
    **短票落点少成交也少**
    
    短票部分，一位大型票券商交易员指出，今日缺口很小，也先从利率低的开始做
，主要是银行在回来上班首日以观望居多，和银行成交以拆款为主，短票缺口小，成
交少，至于利率仍在寻求共识。
    
    他们表示，短票方面若是30天期落点会在3月底之前，目前银行能接受稍低利率，
普遍接近0.40%；跨季的利率则稍高。 
    
    〞开春大家就是会这样，询来询去，不知道要开在那里，〞一位大型票券商交易
员说。
        
    另有大型票券商交易主管表示，〞今天有点乱，大家都东问西问，和金融机构大
家都到期很少，有点难取得共识。〞
    
    今日约30天季底前落点的短票主要小幅滑落在0.38-0.40%；跨季落点的短票则0.4
0-0.42%，亦有大型银行落在0.44%。

    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.411%，区间在0.38-0.
46%，成交42.45亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.415%，区间在0.40-
0.42%，成交136.4亿台币。
 
    在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.420%，区间在0.40-0.44%，成交金
额20.99亿台币；前日成交加权平均利率在0.412%，区间在0.39-0.42%，成交金额35.0
9亿台币。
     
    台湾央行周三发行9,985.5亿台币定存单，较今日到期定存单金额10,888.8亿台币
，发行余额减903.3亿台币。
    
    周四央行的定存单到期2,627亿；周五则有231亿台币到期。        
 
    拆款中心资料显示，周三银行超额准备909亿台币，累计超额准备2,243亿
台币、加计前期1%的超额准备4,812亿台币。  
    
                               
    **债券附买回市况平淡**
    
    债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，投信因申购款流入，找券需求较强
，但因甫开红盘较无交易券可供承作，市况偏向平淡。    
    
    〞有几家投信来问，但我没有多余的券，只能到期续作。〞一位大型证券商交易
员说。
    
    另一票券商交易员也称，今日投信资金偏多，因应农历春节后资金回笼，因此将
跨月利率往下调整1个基点。
    
    今日证券商与金融机构成交月内公债RP利率在0.30-0.31%。跨月成交则在0.31-0.
32%；而公司债RP月内成交利率则在0.40%，至于跨月成交在0.41-0.42%。   
    
    今日大型票券商与金融机构承作极短天期利率在0.24%；公债RP月内利率主要在0.
27-0.30%，跨月在0.29-0.30%；公司债月内利率主要成交在0.28-0.30%，跨月在0.30-
0.35%。(完)

 (集体采写 董永年；审校 杨淑祯)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below