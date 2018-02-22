重发-港报财经评论：反弹市成交缩，中资股风险增--经济日报2月22日

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反弹市成交缩 中资股风险增/ 林瑞芬

美股周二晚果然一沉，反弹受制于50天綫。港股周二因滙丰业绩略逊市场预期而预早回调，昨日反而有所爬升。

恒指昨收报31,431，意外上升1.8%，大市成交额缩减至967.8亿港元，反弹成交缩。技术上，部分补回2月6日下跌裂口31,300至31,700，只是交投薄弱，且宜落足眼力观察能否持续全补回裂口。大市一日未配合大成交补回裂口，都未确认元气恢复过来。恒指一日在反覆调整势当中，后市就不容跌穿29,000点，不然，呈现一浪低于一浪的弱势。

美国财政部周二发行了1,790亿美元的债券（共计11,348亿元人民币），3个月和6个月期的国库券中标收益率更创下2008年以来的新高。美股道指及标普500指数均见反弹暂受制于50天綫，随着美国10年期债券收益率目前正高处于约2.9厘水平，短綫距3厘只是一步之遥，相信大有市场人士想尝试触及此关口，以摸底市场究竟有多敏感，或又令市况产生震荡。债息的趋升，无疑是股民的心头大石。不过，要升至何水平才完全令市场人士远离美股，瑞信首席美国股票策略师Jonathan Golub在一份报告中就有以下见解。

据Jonathan Golub的分析认为，股市和收益率的正相关关系将维持到利率达至3.5厘，因根据数据分析，在1991至2014年，当利率上升时，利率低于5厘的情况下，标普500指数回报率为69.8%；当利率介乎于5厘和6厘之间时，该指数回报率为10.5%；当利率大于6厘时，股指回报率才呈现负18.8%。不过，美股过去多年的连续上升之后，市场的敏感度是否如往绩的数据所显示，还是有待观察。

回说港股，滙丰周二因为未有公布回购计划以及业绩略逊市场预期而急回，昨日跌势略有回顺，收报81.6港元，升0.8%。就回购计划动向，据滙丰行政总裁欧智华于电话会议上解释，指该行已计划于2018年上半年发行50亿至70亿美元额外一级资本证券，所以才不能与回购同时进行。集团的回购政策并没有改变，若资本证券的发行能于明年首季完成，或会考虑在第二季重启回购，但还需要看市场环境的情况及通过监管机构的批准。这应该略为纾缓投资者的心结。

技术而言，滙丰短期受累于去年第四季业绩稍弱而回，宜守稳78.5元左右支持。滙丰近期颇受北水欢迎，连中国平安集团下属平安资产管理公司都出手增持，除非外围美股又大插水，不然，暂时来看，滙丰预测息率接近5厘，股价守稳78.5港元不是太大问题。

滙丰之后，渣打集团是焦点，该行将于下周二公布全年度业绩，美银美林估计渣打去年末季收入可按季增加3%，至37亿美元，并可望恢复派息。

中资金融股昨日反击，中国平安升1.8%、工商银行升3.3%、中国人寿升1.9%、建设银行升2.8%，推动国指抽升。国指昨收报12,686点，升2.3%，升升跌跌，13,000有一定阻力，反覆之中。中资股也在经历了调整期，据摩根大通认为，年内中资股的波动恢复在所难免，但中资股调整之后视为低吸的机会，因环球经济仍在增长。

再讲讲市场波动因由，综合有几点，让投资者在狗年应市有个底。缘由一，是环球金融市场之波幅率回升。二来是十三届全国人大一次会议将于3月5日召开，到时主管经济及金融政策人士换班，政策大方向应没大变，但执行力，到位情况有待观察。三来，预期中、美贸易紧张。美国商务部于2月16日就公布了对美国进口钢铁和铝产品的国家安全调查的232调查报告，可见中美贸易摩擦确已有火花。四来，存在通胀风险。第五，内地房市发展定向存在不明朗因素。第六，可能于今年上半年推行伦、沪股市互通计划，或影响内地投资者进行中资股的地区投资分布决策，从而提升波动率。

摩根大通仍对银行、保险、互联网和电子商务、医疗保健和环境保护等行业维持「增持」评级。另外，因应预期今年CPI为2.5%，而2017年为1.6%，该行把消费品必需品评级由「中性」上调为「增持」。（完）

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