更新版 1-中国汇市：春节后首日人民币收创近一个月新低，FED持续加息预期升温

* 人民币收盘随中间价同创近一个月新低 * 春节后首日市场交投清淡 * 美联储加息预期或继续提振美指 * 短期人民币料小幅承压 (新增评论和收盘报价) 路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周四续收跌，中间价亦贬逾100点，均创近一个月新低。交易员指出，春节后首个交易日，部分企业客户和银行交易员尚未结束休假，市场交投较为清淡，得益于近期美元指数连续上行，人民币购汇需求略增，而结汇意愿则稍降。 他们并表示，美联储(FED)持续加息预期升温，美债收益率上行提振美指多头人气，短期可能人民币小幅承压，但谈美指转势尚早，预计人民币调整空间亦相对有限；另外，市场预期人民币续大幅波动概率下降，中短期美元/人民币期权隐含波动率均较两周前高点明显回落。 “市场比较薄，节假日因素还没完全褪去吧，不过也没太有flow（客盘），flow来的话未必是这个波动了，”一中资行交易员称，“美联储比较鹰派吧，买美元的比较理直气壮，卖美元就比较心虚一点。” 另一外资行交易员表示，估计这两天波动会相对温和，因部分交易员和客户还没有上班。 全球汇市方面，美元兑一篮子货币周四触及逾一周高位。美联储(FED)的1月政策会议记录显示，决策者在该次会议上对有必要继续升息的信心增强。 美联储周三发布的1月30-31日政策会议记录显示，决策者在该次会议上对有必要继续升息的信心增强，多数委员相信通胀将上升。美国短期利率期货走势仍反映出，市场坚定认为美联储今年将升息三次。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3605 6.3441 -0.26% 中间价 6.353 6.3428 -0.16% 成交额 71.42亿美元 69.26亿美元 日内波动幅度(pips) 267 日低6.3637 日高6.337 今年以来升贬幅度 2.38% 2005年汇改以来升贬幅度 30.12% 一年期美元/人民币掉期 1076 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.3525 6.3398 一年期NDF 6.4855 6.4745 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.3578元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8017元、5.9153元和8.8268元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯/张喜良)