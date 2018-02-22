更新版 1-港股业绩：东亚银行去年回复盈利增长且资产质素改善，为未来而投资

(新增记者会内容)

路透香港2月22日 - 香港本地最大独立银行--东亚银行经过连续两年盈利下跌后去年回复增长，且资产质素明显改善。公司高管称，今年的首要工作将由“去风险”转为“为未来发展而作出投资”。

东亚银行主席兼行政总裁李国宝在记者会上说，全球经济于2017年呈现不温不火的状态，让该行在过去两年经历信贷质素受压后，得以稍作喘息。随着商业气候改善，加上集团采取积极措施控制信贷风险，去年业绩显著反弹。

“随着经济转强，我们亦正部署迎接新的业务机遇，以及引入新的业务模式。”他并指出，这包括发展数码、流动和金融科技方案，以提升客户体验，并提高生产力和盈利能力。

中国内地业务方面，东亚银行将加强消费贷款方面的业务能力，以捕捉中国向消费社会转型带来的机遇。东亚中国的目标是在2020年底把零售贷款的客户群增加逾倍，并把零售贷款占整体贷款组合的比重由现时的19%增至30%。

东亚银行稍早公布，该行于2017年1-12月净利为93.47亿港元，按年增长151%。撇除出售卓佳录得利润约30亿港元，来自持续经营业务净利62.98亿港元，同比亦升80%；全年净息差由1.6%扩阔至1.65%，去年上半年则为1.64%。

李国宝指出，随着经济改善，加上东亚香港和东亚中国在控制信贷风险方面采取的措施，令资产质素于2017年录得改善。这策略在内地尤见成效，减值贷款比率由2.87%下降至1.79%，信贷成本亦按年下降了117个基点。集团整体而言，减值贷款比率由1.49%下降至1.09%，信贷成本亦下跌了38个基点。

董事会建议派发第二次中期股息每股0.6港元，上年同期0.28港元；全年派息1.28港元，相对每股基本盈利3.21港元的派息比率为40%，上年同期则为46%。

李国宝称，今年将聚焦于提升风险加权资产回报率，因应集团订立的风险承受水平发展业务，同时，将进一步提高资产质素、扩展费用收入来源，以及推动踏入第三年的成本控制计划，包括在年底前东亚香港达至分行楼面面积减少22.5%，年内东亚中国进一步精简实体网络点及业务流程。

东亚银行执行董事兼副行政总裁李民桥表示，去年东亚香港的贷款增长3.3%，下半年较上半年增长逾2%，预计今年将有中单位数的按年增长，而息口上升可望带动净息差继续改善。

负责中国大陆业务的东亚银行执行董事兼副行政总裁李民斌称，东亚中国去年扭亏为盈，资产质量亦大幅改善，但由于国内资金成本持续上升，预计今年上半年净息差仍然受压。东亚中国去年下半年的净息差为1.64%，上半年则为1.75%。

于2017年末，东亚银行的普通股权一级资本比率为13.2%，2016年末则为12.1%；一级资本比率与总资本比率分别升至15.1%及17.8%。

东亚银行中午公布业绩后午盘升幅一度扩至2.2%，终场收升0.3%，报33.65港元。（完）

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