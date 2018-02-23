更新版 1-台湾货币市场：短率大致持平留意月底效应，两年定存单标售稍高预期

* 短率大致持平并留意月底紧缩效应 * 两年期定存单均标利率稍高于预期 * 短票利率区间偏升而RP利率依旧持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间跨旬短率周五大致持平。资金调度人士称，尽管开春后 通货回笼已逾600亿台币，但因国库借款及票券商今日发票量增多、缺口较大，让市场资金 略显分配不均，两年期定存单均标也稍高于市场预期。 展望下周，他们指出，因下周三(28日)为台湾公众假期，距离月底仅剩两个交易日，成 交较为青睐跨旬至下月5日的两周拆款，利率仍持稳既有区间，下周仍须留意月底紧缩效应 。 〞通货陆续回笼，资金会越来越宽松。〞一位大型银行交易员说。 他们并称，目前有银行持续供给跨旬拆款资金，与票券商承作跨旬拆款利率多在0.39-0 .40%，亦有大型银行成交在0.42%；至于一大行则持续不拆出资金，静待资金水位回升，再 重新释出资金。 台湾央行周五标售的400亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.603%，略高于市场 预估的0.585-0.60%，并较上次标售结果0.577%上升2.6个基点；高标则在0.616%。 根据央行最新统计，2018年农历春节前封关日最高通货发行数达2兆4,743亿台币，较去 年最高发行额增加1,297亿台币，或年增5.53%。而周四开年第二日发行额已降至2兆4,116亿 ，显示新春开市两日来通货回笼约627亿。 本地时间 17:36 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.306 29.301 台湾加权股价指数<.TWII 10,794.55 10,662.38 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.182% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.280% 0.179-0.280% --一周拆款利率区间 0.180-0.400% 0.179-0.400% --两周拆款利率区间 0.200-0.420% 0.179-0.410% **短票利率区间偏升** 短票部分，票券商交易员指出，周五发票量能较日前呈现倍数增长，而银行间资金多缺 不一，带动短票利率区间偏升，所幸部分短票提前作好预框准备，让短票利率仍旧持稳区间 、不致波动太大。 展望下周，他们认为，随着月底脚步逼近，银行间操作将转趋保守，资金紧缩效应仍不 可掉以轻心；目前跨月资金调度以短票为主，企图引导稳定资金提前跨季，降低季底因素的 影响。 〞今天看来资金有比较紧，寿险也有走钱、比较不稳定。〞一位大型票券商交易员说。 今日大型票券商约30天季底前落点的短票主要成交在0.39-0.41%，天期较短才成交在0. 38%；跨季落点的短票则在0.41%-0.42%、少数在0.43%，亦有大型银行落在0.44%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.401%，区间在0.39-0.41%， 成交43.9亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.401%，区间在0.38-0.41%，成交 31.45亿台币。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.395%，区间在0.31-0.45%，成交金额25.8 5亿台币；前日成交加权平均利率在0.408%，区间在0.40-0.42%，成交金额9.34亿台币。 台湾央行周五发行974亿台币定存单，较今日到期定存单金额231亿台币，发行余额增74 3亿台币。 下周到期央行定存单金额共1兆(万亿)1,820.8亿台币，分别为：周一2,452.5亿、周二2 ,175亿、周四4,520.5亿及周五2,672.8亿。下周三(28日)则为台湾公众假期休市一天。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备473亿台币，至周日累计超额准备5,823亿 台币、加计前期1%的超额准备8,392亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，受惠于年后资金回流，投信端资金较为充 裕，让RP利率持稳区间不变，下周距离月底只剩两个交易日，仍须留意外币债密集交割变数 。 他们认为，随着农历年后银行间通货陆续回笼，对市场资金情势将有助益，惟月底前外 币债交割因子较多，市场仍不敢轻忽月底资金紧缩效应。 〞目前还没有感觉月底因素，应该是通货回笼关系。〞一位大型证券商交易员说。 下周债券主要交割因子有：周一华南银行发行32亿台币金融债券、台湾银行发行两档共 6.2亿美元债；周二凯基银行发行1.6亿美元债、法国东方汇理银行发行1.55亿美元债及挪威 地方银行公司拟发行2.9亿美元债；周四台北富邦银行发行10亿台币绿色债券。 今日证券商与金融机构成交月内公债RP利率在0.30-0.31%，跨月成交则在0.31-0.32%； 而公司债RP月内成交利率则在0.40-0.41%，至于跨月成交在0.41-0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作极短天期利率在0.24%；公债RP月内利率主要在0.27-0. 30%，跨月在0.28-0.32%；公司债月内利率主要成交在0.28-0.30%，跨月在0.30-0.33%，与 上日变化不大。(完) (审校 张喜良)